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Richarlison Tottenham 2025-26Getty

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Na Turquia ou oportunidade em janeiro: Richarlison fora da lista da Premier League do Tottenham

Richarlison parece estar cada vez mais longe do Tottenham. O sinal mais evidente veio com a decisão dos Spurs de não incluir o atacante brasileiro na lista da Premier League, uma escolha que torna sua permanência em Londres cada vez mais complicada.


Nascido em 1997, o jogador havia sido ligado nos últimos meses também à Juventus, quando o clube buscava um novo centroavante para substituir Dusan Vlahovic e ainda não havia definido a operação por Randal Kolo Muani. A negociação não se concretizou, mas agora Richarlison pode abrir uma nova experiência longe da Inglaterra. Quem se movimentou de forma concreta pelo brasileiro foi o Trabzonspor. O clube turco já teria encontrado um acordo com o jogador em relação às condições contratuais, dando assim um passo importante nas tratativas. 


Resta, porém, superar o obstáculo representado pelo Tottenham, que ainda não teria recebido uma proposta financeira considerada adequada para liberar o atacante. Os turcos têm até a meia-noite para fechar o negócio.

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