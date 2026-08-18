Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Al Ittihad v Al Wahda: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Na primeira participação como titular, os projéteis de Elinikhina constrangem Youssef En-Nesyri

Al Najma x Al-Ittihad
Al Najma
Al-Ittihad
King Cup
G. Ilenikhena
Y. En-Nesyri
Arábia Saudita
França
Marrocos

O atacante marroquino em apuros

O nigeriano George Ilenikhena, atacante do Al Ittihad, deixou em situação constrangedora seu companheiro marroquino Youssef En-Nesyri, em sua primeira participação como titular pela equipe.

O Al Ittihad visitou o Al Najma nesta terça-feira, no Estádio da Cidade Esportiva Rei Abdullah, em Buraidah, pela fase dos 32 avos de final da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas.

A partida marcou a participação do atacante nigeriano George Ilenikhena como titular pela primeira vez, desde sua transferência para o Al Ittihad, vindo do Monaco na última janela de transferências de inverno.

Ingressos para os jogos da Saudi Pro LeagueCompre já o seu ingresso!

E Ilenikhena não decepcionou, marcando dois gols nos primeiros 45 minutos, mais precisamente aos 16 e aos 38 minutos, após dois fortes chutes com o pé esquerdo, o primeiro de dentro da área e o segundo de fora dela.

Campeonato Saudita
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Al-Ittihad crest
Al-Ittihad
ITT

As atuações do atacante nigeriano de 20 anos deixaram En-Nesyri em situação constrangedora, sobretudo porque este não apresentou o nível esperado desde sua transferência para o Al Ittihad na última janela de transferências de inverno, quando chegou vindo do Fenerbahçe.

É verdade que o atacante marroquino marcou o único gol do Al Ittihad no empate por 1 a 1 contra o Al Khaleej, na primeira rodada da Roshn Saudi League, mas a torcida dos "Tigres" pediu que fosse dada a Ilenikhena a oportunidade em seu lugar no próximo período.

Vale lembrar que o nome de Ilenikhena foi associado a uma saída do Al Ittihad no atual mercado de verão, diante do interesse de alguns clubes europeus em contar com seus serviços, o que, no entanto, não se concretizou até o momento.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google