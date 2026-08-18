O nigeriano George Ilenikhena, atacante do Al Ittihad, deixou em situação constrangedora seu companheiro marroquino Youssef En-Nesyri, em sua primeira participação como titular pela equipe.
O Al Ittihad visitou o Al Najma nesta terça-feira, no Estádio da Cidade Esportiva Rei Abdullah, em Buraidah, pela fase dos 32 avos de final da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas.
A partida marcou a participação do atacante nigeriano George Ilenikhena como titular pela primeira vez, desde sua transferência para o Al Ittihad, vindo do Monaco na última janela de transferências de inverno.
E Ilenikhena não decepcionou, marcando dois gols nos primeiros 45 minutos, mais precisamente aos 16 e aos 38 minutos, após dois fortes chutes com o pé esquerdo, o primeiro de dentro da área e o segundo de fora dela.
As atuações do atacante nigeriano de 20 anos deixaram En-Nesyri em situação constrangedora, sobretudo porque este não apresentou o nível esperado desde sua transferência para o Al Ittihad na última janela de transferências de inverno, quando chegou vindo do Fenerbahçe.
É verdade que o atacante marroquino marcou o único gol do Al Ittihad no empate por 1 a 1 contra o Al Khaleej, na primeira rodada da Roshn Saudi League, mas a torcida dos "Tigres" pediu que fosse dada a Ilenikhena a oportunidade em seu lugar no próximo período.
Vale lembrar que o nome de Ilenikhena foi associado a uma saída do Al Ittihad no atual mercado de verão, diante do interesse de alguns clubes europeus em contar com seus serviços, o que, no entanto, não se concretizou até o momento.