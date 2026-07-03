Na noite de despedida... Mahrez bate um recorde histórico na Copa do Mundo

Apesar de sua trajetória internacional ter chegado ao fim com a eliminação da seleção da Argélia nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, Riyad Mahrez conseguiu inscrever seu nome nos anais do torneio com um novo recorde histórico, refletindo sua persistência na competição no mais alto nível até os últimos momentos de sua carreira internacional.

O capitão dos “Guerreiros do Deserto” foi titular na partida da Argélia contra a Suíça, que terminou com a derrota dos “Verdes” por 2 a 0, marcando o último jogo do astro argelino com a camisa da seleção de seu país após o anúncio de sua aposentadoria internacional.

De acordo com a rede de estatísticas de futebol “Opta”, Mahrez, aos 35 anos e 131 dias, tornou-se o segundo jogador africano mais velho a ser titular em uma partida da fase eliminatória na história da Copa do Mundo.

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O único a superar o capitão da Argélia nesse recorde foi o senegalês Idrissa Gana Gaye, que disputou a partida contra a Bélgica nas oitavas de final da edição atual com 36 anos e 278 dias.

Esse número confirma a grande importância que Mahrez manteve na seleção argelina até o fim de sua trajetória, tendo sido um dos principais jogadores dos “Verdes” e capitão da geração de ouro que conquistou o título da Copa Africana das Nações de 2019.

Apesar do fim decepcionante da jornada na Copa do Mundo, Mahrez se despediu dos gramados internacionais deixando um grande legado com a seleção da Argélia, tanto por meio de suas conquistas coletivas quanto pelos números individuais que permanecerão gravados na história do futebol africano.