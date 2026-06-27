Na noite de despedida... Bastidores de uma discussão entre a dupla saudita

A partida da seleção saudita contra Cabo Verde, na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, teve um momento marcante que gerou grande repercussão nas redes sociais, depois que Feras Al-Buraikan e Mohammed Kano entraram em uma discussão durante o jogo.

A seleção saudita foi eliminada da Copa do Mundo após o empate sem gols contra Cabo Verde, ficando com apenas dois pontos em três partidas, em meio a um clima de frustração pela perda da chance de se classificar para as oitavas de final.

Um vídeo que circulou na plataforma “X” mostrou uma discussão entre Al-Breikan e Kano, ocorrida no momento em que a seleção de Cabo Verde se preparava para cobrar uma falta, antes mesmo de a bola ser efetivamente cobrada.

Pela imagem, parece que a discussão girou em torno das tarefas defensivas e do marcadamento dentro da grande área, onde os dois jogadores trocaram acusações sobre o posicionamento e a marcação dos adversários, diante da pressão imposta pela seleção de Cabo Verde durante a partida.

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A discussão não durou muito, pois o goleiro Mohammed Al-Owais interveio para acalmar a situação e tranquilizar seus companheiros, pedindo que se concentrassem no andamento da partida, antes que o jogo prosseguisse normalmente.

A cena gerou grande repercussão entre a torcida, já que alguns consideraram que ela refletia o nível de tensão e pressão vividos pelos jogadores da seleção saudita em uma partida decisiva, enquanto outros consideraram que tais discussões são naturais dentro de campo, especialmente em partidas decisivas que exigem grande concentração nas tarefas defensivas.