Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, conseguiu redimir-se, após a crise que viveu recentemente na seleção de Portugal, ao liderar sua equipe em uma vitória por larga margem sobre o Al-Diriyah.

O Al-Nassr venceu o Al-Diriyah por 3 a 0, na partida que reuniu as duas equipes nesta sexta-feira, no estádio Al-Awwal Park, na capital saudita Riad, pela oitava rodada da Liga Roshn.

Antes do início da partida, a torcida fez questão de apoiar Ronaldo, entoando seu nome e também erguendo um cartaz especial dedicado a ele, após a crise entre ele e o treinador Jorge Jesus na seleção de Portugal.

Ronaldo retribuiu da melhor maneira, abrindo o placar para o Al-Nassr aos 23 minutos de jogo, depois que o ponta francês Kingsley Coman arrematou com força, a bola foi defendida pelo goleiro Waleed Abdullah, antes de chegar a ele diante do gol vazio.

O outro português, o meio-campista Sámu Costa, marcou o segundo gol aos 35 minutos de jogo, depois de desviar de cabeça para dentro das redes um cruzamento enviado por seu compatriota João Félix em uma cobrança de escanteio.

Aos 77 minutos de jogo, Coman conseguiu marcar o terceiro gol do "Al-Alami", após ficar completamente livre diante do goleiro Waleed Abdullah.

A vitória elevou a pontuação do Al-Nassr para 19 pontos, com os quais ocupa a segunda posição na tabela de classificação da liga saudita, atrás do Al-Qadsiah, líder, pelo saldo de gols.

No entanto, o Al-Nassr e o Al-Qadsiah podem recuar, caso o Al-Hilal ou o Al-Ittihad consigam vencer o clássico que reúne os dois, amanhã, sábado, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita Riad.