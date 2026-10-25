Na imprensa inglesa: Xabi Alonso perde a confiança da torcida do Chelsea

Cresceram as críticas direcionadas ao técnico do Chelsea, Xabi Alonso, após a derrota surpreendente em casa diante do Tottenham (2 a 0), neste sábado, em partida válida pela oitava rodada da Premier League.

Nesse sentido, Kieran Gill, jornalista do "Daily Mail" britânico, considera que Alonso carrega grande responsabilidade pela derrota do Chelsea diante do Tottenham Hotspur, por causa de sua abordagem tática negativa, que careceu de iniciativa e inventividade, avaliando que a equipe não tem condições de brigar pelo título da Premier League, a menos que demonstre uma personalidade mais forte nos grandes jogos.

Gill destacou que o Chelsea não pareceu perto da vitória, apesar de seu forte retrospecto diante do Tottenham no Stamford Bridge, já que a equipe londrina visitante conquistou apenas uma vitória nas últimas 34 visitas à casa de seu rival na Premier League.

O autor considerou que a dependência do Chelsea de uma posse de bola limitada e de passes sem efetividade tornou seu desempenho decepcionante e enfraqueceu o crédito de Alonso junto à torcida.

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Gill também criticou a atitude de Cole Palmer, que foi expulso após receber o segundo cartão amarelo, considerando que seu comportamento trouxe de volta à memória os problemas disciplinares que o Chelsea enfrentou na temporada passada.

O artigo abordou o impacto da ausência de João Pedro por lesão, apontando que a forma como Alonso lidou com essa falta levantou questionamentos sobre o elenco e as opções ofensivas da equipe, especialmente diante do fato de Geovany Quenda não ter acrescentado o que se esperava.

Por outro lado, Gill avaliou que o brilho de Nicolas Jackson com o Aston Villa, ao marcar dois gols diante do Manchester City, evidenciou a falta de um substituto ofensivo no Chelsea capaz de compensar as ausências.

O autor também criticou a forma de lidar com as bolas paradas, depois que o Tottenham marcou seu primeiro gol após um escanteio, com o qual o jovem goleiro Mike Penders falhou em lidar, apesar de ter defendido várias tentativas ao longo da partida. Apontou que o goleiro ainda está sujeito a erros, mas que precisa de apoio até o retorno de Emiliano Martínez.

Gill encerrou suas críticas destacando a continuidade dos problemas defensivos do Chelsea, depois que a equipe teve dificuldades para lidar com Mathys Tel, autor do segundo gol do Tottenham, considerando que Alonso enfrenta desafios que vão além de seus esquemas táticos, mas que não o isentam da responsabilidade de apresentar um desempenho mais forte e eficaz.



