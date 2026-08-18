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Al Nassr vs Al Fateh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Na ausência de Cristiano Ronaldo, Postecoglou concede a Samu Costa a primeira participação como titular

Al Diriyah x Al-Nassr
Al Diriyah
Al-Nassr
King Cup
C. Ronaldo
Samu
A. Postecoglou
Arábia Saudita
Portugal
Austrália

O meio-campista português vive uma noite feliz

O australiano Ange Postecoglou, treinador do Al-Nassr, deu a seu jogador português Samu Costa a oportunidade de estrear como titular pelo "Al-Alami" durante o confronto contra o Al-Diriyah pela Copa do Rei.

O Al-Nassr enfrenta o Al-Diriyah nesta terça-feira, no estádio Al-Awwal Park, na capital saudita Riade, pela fase de 32 avos de final do torneio da Copa do Servidor das Duas Mesquitas Sagradas.

Postecoglou anunciou a escalação oficial que disputa a partida, que contou com a estreia de Samu Costa como titular, após sua contratação junto ao Real Mallorca durante a atual janela de transferências de verão.

Costa participou pela primeira vez pelo Al-Nassr no último sábado, mas como reserva, marcando um gol durante a vitória sobre o Al-Fateh por 3 a 0, no estádio Al-Awwal Park, na primeira rodada da Liga Roshn Saudita.

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O treinador australiano seguiu apostando em Abdullah Al-Hamdan como atacante titular, diante da ausência do astro português Cristiano Ronaldo, tendo como apoio o outro português João Félix, o senegalês Sadio Mané e o francês Kingsley Coman.

Por outro lado, Postecoglou decidiu recolocar Abdulelah Al-Amri na escalação titular, ao lado do francês Mohamed Simakan, em detrimento do zagueiro espanhol Iñigo Martínez, que fica no banco de reservas.

A escalação do Al-Nassr ficou da seguinte forma:

  • Goleiro: Bento
  • Defesa: Nawaf Boushal - Abdulelah Al-Amri - Mohamed Simakan - Salem Al-Najdi
  • Meio-campo: Kingsley Coman - Samu Costa - Angelo - Sadio Mané
  • Ataque: João Félix - Abdullah Al-Hamdan
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