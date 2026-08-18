O australiano Ange Postecoglou, treinador do Al-Nassr, deu a seu jogador português Samu Costa a oportunidade de estrear como titular pelo "Al-Alami" durante o confronto contra o Al-Diriyah pela Copa do Rei.
O Al-Nassr enfrenta o Al-Diriyah nesta terça-feira, no estádio Al-Awwal Park, na capital saudita Riade, pela fase de 32 avos de final do torneio da Copa do Servidor das Duas Mesquitas Sagradas.
Postecoglou anunciou a escalação oficial que disputa a partida, que contou com a estreia de Samu Costa como titular, após sua contratação junto ao Real Mallorca durante a atual janela de transferências de verão.
Costa participou pela primeira vez pelo Al-Nassr no último sábado, mas como reserva, marcando um gol durante a vitória sobre o Al-Fateh por 3 a 0, no estádio Al-Awwal Park, na primeira rodada da Liga Roshn Saudita.
O treinador australiano seguiu apostando em Abdullah Al-Hamdan como atacante titular, diante da ausência do astro português Cristiano Ronaldo, tendo como apoio o outro português João Félix, o senegalês Sadio Mané e o francês Kingsley Coman.
Por outro lado, Postecoglou decidiu recolocar Abdulelah Al-Amri na escalação titular, ao lado do francês Mohamed Simakan, em detrimento do zagueiro espanhol Iñigo Martínez, que fica no banco de reservas.
A escalação do Al-Nassr ficou da seguinte forma:
- Goleiro: Bento
- Defesa: Nawaf Boushal - Abdulelah Al-Amri - Mohamed Simakan - Salem Al-Najdi
- Meio-campo: Kingsley Coman - Samu Costa - Angelo - Sadio Mané
- Ataque: João Félix - Abdullah Al-Hamdan