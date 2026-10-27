Mustapha Hadji, lenda da seleção do Marrocos, afirmou que o Marrocos tem direito ao título da Copa Africana de Nações 2025 diante de Senegal com base nos regulamentos da Confederação Africana de Futebol (CAF), apontando que o árbitro da famosa partida final, o congolês Jean Jacques Ndala, cometeu um grande erro.

Hadji disse, em uma entrevista em vídeo à Kooora que será publicada posteriormente: "O futebol está sujeito a regras, e a regra diz que, se os jogadores saem do campo, há uma punição. De forma geral, espero que essa crise não se repita, pelo bem do futuro do futebol africano".

Sobre se esperava um veredicto a favor do Marrocos, afirmou: "Se Deus quiser. O Marrocos não cometeu nenhum erro, enquanto os jogadores de Senegal saíram do campo, e, portanto, a regra diz que o Marrocos tem o direito de recuperar o título da Copa Africana".

Sobre a reivindicação de Senegal de anular a decisão da CAF e recuperar o título continental, uma vez que o árbitro concluiu a partida e, consequentemente, deveria ser considerado o resultado obtido em campo, Hadji dirigiu uma crítica ao árbitro congolês.

Ele esclareceu: "Vejo que o árbitro cometeu um grande erro quando decidiu concluir a partida após a saída dos jogadores de Senegal, e o estranho é que o árbitro de vídeo (VAR) e os responsáveis da Confederação Africana deixaram o árbitro tomar a decisão sozinho, sem intervir".

O ex-astro marroquino prosseguiu: "Os senegaleses conhecem a regra e sabem muito bem o que aconteceu. É verdade que venceram a partida em campo, mas eles percebem que o árbitro tomou sua decisão para preservar a conclusão da partida sem problemas maiores".

Em seguida, ponderou: "Mas as regras da CAF e da FIFA dizem que, em caso de saída dos jogadores do campo por mais de 10 ou 15 minutos, deve haver uma punição".

"Rejeitar a decisão do CAS prejudicará o futuro da África"

Sobre se esperava protestos da população marroquina contra o veredicto caso ele viesse a favor de Senegal, Hadji respondeu: "Espero que a decisão final valha para todos, seja ela qual for, mas, se Deus quiser, o veredicto será a favor do Marrocos".

O astro premiado como melhor jogador da África em 1998 enfatizou: "Estamos falando da regra do futebol. Não roubamos a taça injustamente, mas a conquistamos pela regra, de acordo com os acontecimentos ocorridos em campo".

Sobre a possibilidade de recurso contra a decisão aguardada do CAS, Hadji encerrou sua fala dizendo: "Vejo que é difícil ir mais longe do que isso nesse caso, especialmente porque isso prejudicará o futuro do esporte na África. Quero que o mundo saiba que há uma regra que governa o futebol africano".

Quais são os detalhes da crise entre Marrocos e Senegal?

A seleção de Senegal havia derrotado a anfitriã Marrocos pelo placar de 1 a 0 na partida final sediada em Rabat no dia 18 de janeiro passado.

Mas a CAF aceitou posteriormente o recurso apresentado pela Federação Marroquina de Futebol para que o Marrocos fosse declarado vencedor do título, devido à retirada dos jogadores de Senegal do campo, em protesto contra a decisão de Ndala de marcar um pênalti para os donos da casa nos minutos finais do tempo normal da partida.

Ainda assim, a Federação Senegalesa não desistiu e apresentou um recurso contra a decisão histórica e inédita da CAF junto ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça.

Por sua vez, o tribunal realizou uma audiência com a presença de representantes do Marrocos, de Senegal e da CAF em outubro corrente para decidir sobre o assunto, e anunciou que a decisão final será divulgada no fim de novembro próximo.