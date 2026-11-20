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Em uma medida que reforça a seriedade da Federação Inglesa de Futebol (FA) no combate à discriminação nos estádios, a entidade anunciou na sexta-feira uma multa de 150 mil libras esterlinas ao Chelsea por cantos ofensivos e discriminatórios entoados por parte de sua torcida durante a partida da Copa da Inglaterra contra o Charlton Athletic.

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O caso remonta à partida da terceira fase da competição, disputada em janeiro passado, que terminou com vitória do Chelsea. Por volta dos 56 minutos, foram ouvidos cantos sectários que incitam a divisão e têm como alvo um determinado grupo religioso ou político, o que levou os órgãos competentes a abrir uma investigação imediata.

O Chelsea admitiu a acusação sem contestá-la, e uma comissão regulatória independente decidiu aplicar a multa, além de uma advertência formal e de um plano de ação obrigatório destinado a evitar que esse tipo de comportamento se repita no futuro.

A punição se insere nos esforços contínuos da Federação Inglesa para combater o racismo e o sectarismo nos estádios ingleses, segundo a "Reuters", já que as multas e os planos corretivos se tornaram ferramentas fundamentais para dissuadir tanto torcedores quanto clubes. Decisões como essa são vistas como uma mensagem clara de que o futebol inglês não tolerará nenhuma forma de discriminação.

Chelsea admite o erro

Em um comunicado contundente, o clube londrino condenou veementemente esse comportamento, afirmando que o abuso sectário, ou seja, os cantos que incitam a divisão e têm como alvo um determinado grupo religioso ou político, assim como todas as formas de discurso discriminatório, são totalmente inaceitáveis no clube e não refletem de forma alguma os valores em que ele acredita.

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Em seu comunicado, o Chelsea afirmou: "Esse comportamento só serve para ferir os outros e não representa os valores que prezamos como clube. Nós nos esforçamos para criar um ambiente seguro e inclusivo para todos, e todos temos a responsabilidade de alcançar isso".

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O clube reforçou que adota uma política de tolerância zero em relação a qualquer comportamento discriminatório, seja qual for a sua forma, garantindo que sempre tomará as medidas necessárias para identificar os responsáveis por esse tipo de atitude e adotar as providências cabíveis contra eles, sem complacência.

O comunicado esclareceu que o comportamento discriminatório pode ser considerado crime e que os torcedores que comprovadamente violarem as normas do clube enfrentarão medidas disciplinares rigorosas, que podem chegar à proibição de comparecer às partidas ou à suspensão da condição de sócio.

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O Chelsea anunciou ainda que obrigará todos os punidos a participar do programa "Vamos acabar com esse comportamento", por acreditar que a conscientização e a educação, e não apenas a punição, são o caminho mais importante para erradicar definitivamente esse fenômeno.

O clube reconheceu que a repetição de incidentes como esse o expõe a sanções adicionais ainda mais severas no futuro, destacando que tem feito todo o possível para conscientizar e educar os torcedores, além de aprimorar suas iniciativas atuais para prevenir, identificar e combater a discriminação.

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O Chelsea encerrou o comunicado com uma mensagem direta à sua torcida, afirmando saber que a grande maioria dos torcedores do clube rejeita qualquer forma de discriminação nas partidas, e pediu que eles apoiem seus esforços para promover um ambiente acolhedor e seguro em todos os próximos jogos da equipe.

Por outro lado, observadores avaliam que a multa, embora elevada, faz parte de um sistema mais amplo que inclui a educação dos torcedores e o reforço da fiscalização nos estádios. Fontes próximas ao clube indicaram que a diretoria trabalha atualmente na implementação de programas intensivos de conscientização em parceria com a Federação, incluindo campanhas no estádio e nas redes sociais.

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Vale lembrar que o Chelsea já enfrentou críticas semelhantes em ocasiões anteriores. No entanto, a rápida admissão da acusação desta vez e a aceitação do plano corretivo refletem o desejo de virar a página e avançar rumo a um ambiente mais respeitoso e diverso. O público agora aguarda para ver o quanto o clube levará a sério a aplicação das medidas anunciadas, sobretudo com a aproximação de confrontos importantes no campeonato e nas copas.