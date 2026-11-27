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As críticas de Joshua Kimmich aos dirigentes do Bayern de Munique pela forma como trataram Jamal Musiala não terão consequências.

Questionado em entrevista coletiva antes do jogo da Bundesliga contra o Hamburgo se o vice-capitão poderia ser multado, o técnico Vincent Kompany riu. O diretor esportivo Christoph Freund foi claro: "Nunca se cogitou falar em multa." Segundo ele, "há muita coisa acontecendo ao redor" do Bayern, mas "o mais importante é voltarmos a vencer jogos. E estou convencido de que vamos conseguir". É preciso "dedicar toda a energia aos jogos. Este momento já é desafiador o suficiente".

Após a derrota do Bayern por 2 a 1 para o OSC Lille na Champions League, Kimmich falou de forma contundente sobre o debate em torno de Musiala . A discussão havia sido alimentada por declarações, algumas delas duras, do presidente honorário Uli Hoeneß, do CEO Jan-Christian Dreesen e, sobretudo, do ex-presidente do conselho de administração Karl-Heinz Rummenigge. Em questão estava a capacidade de Musiala de manter seu rendimento, publicamente posta em dúvida por causa de sua doença neurológica, especialmente diante de seu contrato de alto valor com o Bayern.

Kimmich classificou a situação como "inaceitável e incompatível com o Bayern". E acrescentou: "Jamais se pode permitir que isso recaia sobre um jogador." O Bayern representa a ideia de "ser uma família e permanecer unido", o que, segundo ele, não aconteceu nesse caso.

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"Entendo perfeitamente que também não é uma situação fácil para o clube, mas acompanhei de perto os últimos dois anos do Jamal", continuou Kimmich. "Na Eurocopa, ele carregou a gente, depois foi O jogador do nosso time, renovou o contrato, recebeu a camisa 10 aqui e na seleção alemã. Isso também cria uma expectativa à qual ele quer corresponder. Então veio a doença, a lesão grave…"

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Apesar das várias perguntas, Kompany não quis comentar as declarações de Kimmich, seus possíveis motivos nem suas consequências. "Não posso ajudar vocês", disse repetidas vezes aos jornalistas. "A prioridade de vocês hoje é ouvir tudo o que não diz respeito ao jogo contra o Hamburgo. Mas, na minha cabeça, só existe o jogo."

Getty Images

"Se eu entrar nessa agora, não estarei dando o exemplo daquilo que acabei de dizer", afirmou o belga. "O foco é o Hamburgo, é o desempenho. Zero por cento de desculpas." Ele disse estar em uma "bolha" com seu elenco e tentar manter o foco apenas no futebol.