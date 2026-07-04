“Mulheres e bebidas”: acusações chocantes perseguem a Federação Senegalesa... e a Justiça intervém

A Federação Senegalesa de Futebol divulgou um comunicado oficial na noite de sexta-feira, no qual respondeu veementemente às acusações divulgadas em alguns meios de comunicação e nas redes sociais após a participação da seleção na Copa do Mundo de 2026.

A Federação anunciou, em comunicado oficial, que rejeita categoricamente o que descreveu como “graves distorções da mídia” sem qualquer fundamento, especialmente um artigo amplamente divulgado na internet intitulado “A Copa do Mundo para os dirigentes federais dos Estados Unidos: noites de festa, bebidas de luxo e mulheres no cardápio”.

A Federação Senegalesa negou categoricamente a veracidade dessas alegações, classificando-as como difamação que atenta contra a honra e a reputação de seus dirigentes, bem como contra a imagem da instituição perante o público, os parceiros e organismos internacionais, como a FIFA e a Confederação Africana de Futebol.

A Federação afirmou que esse conteúdo faz parte de uma campanha coordenada de desinformação que visa manchar a reputação da organização, ressaltando que o comportamento atribuído aos seus dirigentes “contraria totalmente a integridade, a ética e a dignidade” que se espera deles.

Diante dessa situação, a Federação Senegalesa anunciou sua intenção de responder com firmeza, explicando que apresentou, na sexta-feira, uma queixa criminal oficial ao Ministério Público do Supremo Tribunal de Dacar, representada por seu presidente, Abdoulaye Fall, e seu consultor jurídico, Mohamed Seydou Diagne.

Os supostos crimes, relacionados aos artigos 255, 258, 260 e 262 do Código Penal e às disposições da Lei de Imprensa, difamação e divulgação de notícias falsas, tendo a Federação apresentado ao Ministério Público todas as provas necessárias para a abertura de uma investigação criminal abrangente, com o objetivo de identificar todos os autores dessas publicações difamatórias e seus cúmplices, bem como levá-los à justiça.

A Federação ressaltou que essa campanha midiática coordenada causa grave dano à reputação da Federação Senegalesa perante o povo senegalês e suas famílias, bem como perante a Federação Internacional de Futebol (FIFA), a Confederação Africana de Futebol (CAF) e seus parceiros econômicos e patrocinadores oficiais.

Ao mesmo tempo em que reafirmou seu respeito absoluto pela liberdade de imprensa e pelo direito ao acesso à informação, a Federação insistiu na necessidade de que a prática jornalística respeite integralmente as normas fundamentais de ética e verificação dos fatos, alertando que “qualquer tentativa de desestabilizar o sistema e minar a estabilidade necessária à gestão do futebol senegalês não será tolerada”.

A Federação Senegalesa de Futebol concluiu seu comunicado reafirmando sua total confiança no sistema judiciário senegalês para restaurar a honra de seus dirigentes, tanto voluntários quanto profissionais, em um momento em que essa posição surge em meio a um intenso escrutínio da mídia em torno da seleção nacional após sua participação na Copa do Mundo.