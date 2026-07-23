Quando Arda Güler se juntou ao Real Madrid no verão de 2023 por 30 milhões de euros, muitos viram no jogador turco a figura do alemão Mesut Özil, um jogador que encantou os adeptos de Madrid apesar de ter jogado ali apenas por três temporadas.

Mas durante esse curto período, José Mourinho, atual treinador do Real Madrid, foi quem soube aproveitar ao máximo as suas capacidades futebolísticas, e por essa razão, com a presença de Arda Güler na equipa merengue, o treinador português poderá ter uma nova versão de Mesut Özil.

Devido às suas origens turcas em comum, as comparações foram constantes, mas também devido ao seu estilo de jogo, que se apoia essencialmente no jogo coletivo e na capacidade de fazer o último passe.

Arda Güler já provou possuir o passe decisivo, mas isso não lhe permitiu garantir um lugar como titular no onze do Real Madrid de forma permanente

O jornal "Mundo Deportivo" referiu que há várias razões para isso, mas uma delas é sem dúvida a sua posição no meio-campo, onde alternou entre a posição de extremo direito, médio direito, criador de jogo e até criador de jogo recuado.

Falando das semelhanças, Arda Güler foi visto, especialmente no início da temporada passada, a entrosar-se muito bem com Kylian Mbappé, o goleador do Real, tal como acontecia entre Özil e Cristiano Ronaldo numa determinada altura.

Por essa razão, José Mourinho coloca entre as suas prioridades aproveitar esta relação através da melhoria das qualidades de Güler, que apesar de ter evoluído nas últimas temporadas, ainda tem um longo caminho pela frente para se tornar uma das estrelas da equipa merengue.

A eliminação precoce da Turquia no Campeonato do Mundo permitiu a Güler realizar um período de preparação bastante completo, e a oportunidade passou a estar ao seu alcance para conquistar um lugar no plano de Mourinho, e em contrapartida abre-se a oportunidade para o treinador excecional replicar de novo a experiência de Özil.



