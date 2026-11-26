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O inglês Jude Bellingham, meio-campista do Real Madrid, fez algumas mudanças em seus hábitos fora de campo ao reduzir as saídas noturnas nos últimos tempos. Com isso, passou a brilhar pelo clube merengue nesta temporada e se tornou uma das principais peças do sistema do técnico José Mourinho.

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A informação foi revelada pelo jornalista espanhol Chito durante participação no programa "Otra Ronda", da "Radio Marca", em que se discutiu a polêmica sobre a vida pessoal dos jogadores do clube merengue e o quanto ela afeta o desempenho deles dentro de campo.

Nas duas últimas temporadas, Bellingham foi alvo de críticas por alguns de seus comportamentos fora de campo, em meio ao escrutínio cada vez maior sobre a vida das estrelas do Real Madrid, sobretudo depois da queda nos resultados do time, que não correspondeu às expectativas em duas temporadas. Isso colocou os próprios jogadores na mira das críticas, já que a culpa deixou de recair apenas sobre as comissões técnicas.

Segundo o jornal "Marca", Chito explicou que os jogadores, entre eles Bellingham, passaram a carregar boa parte da responsabilidade pela queda do time, depois de se tornarem o foco das críticas da torcida e da imprensa. Ele destacou ainda que a diretoria do Real Madrid também se movimentou no mercado de transferências e fechou várias contratações, o que ajudou a mudar o rumo do debate sobre os motivos da queda nos resultados.

A discussão também abordou a natureza das informações que circulam sobre a vida privada dos jogadores de futebol e o quanto elas são influenciadas pelas pessoas que os cercam. Os participantes apontaram que algumas versões podem ser influenciadas pela posição de pessoas de dentro do clube, sejam elas próximas ao treinador ou jogadores que disputam com outros uma vaga entre os titulares.

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Nesse contexto, eles ressaltaram que falar sobre o comportamento de um jogador fora de campo nem sempre está dissociado de suas relações dentro do elenco. Segundo eles, o entorno de um treinador insatisfeito com as atitudes de determinado atleta, ou de um jogador que disputa a mesma posição com ele, pode influenciar as informações que chegam à imprensa.

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Mas o ponto principal da discussão foram as saídas noturnas de Bellingham . Os participantes avaliaram que o verdadeiro critério para julgar um jogador de futebol deve ser o que ele apresenta nas partidas, e não a sua vida pessoal, desde que o comportamento fora de campo não prejudique seu rendimento e seu compromisso com o time.

Os participantes do programa afirmaram que, se Bellingham é capaz de sair e ir para a noite todos os dias e depois voltar a campo e jogar no nível que vem mostrando, não há problema nenhum nisso, numa referência ao fato de que o desempenho esportivo deve continuar sendo o fator principal na avaliação de jogadores profissionais.

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O debate também lembrou o caso do ex-astro brasileiro Romário, para reforçar que os hábitos pessoais dos jogadores não devem virar um problema enquanto eles cumprirem suas funções em campo e fizerem a diferença quando o time precisar.

Chito garantiu que Bellingham de fato reduziu as saídas e a vida noturna, afirmando que essa mudança realmente aconteceu. Isso, porém, não significa que a polêmica sobre a vida privada do jogador deva se sobrepor à avaliação de seu nível técnico e de suas contribuições ao Real Madrid.

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As discussões acontecem num momento em que as estrelas do Real Madrid enfrentam uma pressão crescente, depois de duas temporadas em que o time não conseguiu corresponder às expectativas. Com isso, os detalhes do dia a dia dos jogadores passaram a ser acompanhados de perto pela imprensa e pela torcida.