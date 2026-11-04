Mikel Arteta, técnico do Arsenal, revelou a escalação para o jogo desta noite, diante do Slavia Praga, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.
Arteta fez alterações na escalação que venceu o Liverpool no Campeonato Inglês, no último domingo, com destaque para as saídas de Jurrien Timber, Calafiori, Gimarães, Martin Ødegaard e Kai Havertz, e as entradas de Ben White, Hincapié, Zubimendi, Mikel Merino, Eze e Viktor Gyökeres.
A escalação do Arsenal ficou da seguinte forma:
Raya, White, Konsa, Gabriel, Hincapié, Zubimendi, Rice, Merino, Madueke, Eze e Gyökeres.
Já a escalação do Slavia Praga ficou assim:
Domšák, Fleišek, Holeš, Zima, Kušiak, Mbodji, Sadílek, Mbarek, Ayusi, Štorm e Novák.