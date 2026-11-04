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Mudanças na escalação oficial do Arsenal para o confronto com o Slavia Praga

Slavia Praga x Arsenal
Slavia Praga
Arsenal
Liga dos Campeões
Tchéquia
England

O confronto na Liga dos Campeões

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Mikel Arteta, técnico do Arsenal, revelou a escalação para o jogo desta noite, diante do Slavia Praga, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Arteta fez alterações na escalação que venceu o Liverpool no Campeonato Inglês, no último domingo, com destaque para as saídas de Jurrien Timber, Calafiori, Gimarães, Martin Ødegaard e Kai Havertz, e as entradas de Ben White, Hincapié, Zubimendi, Mikel Merino, Eze e Viktor Gyökeres.

 

A escalação do Arsenal ficou da seguinte forma:

 Raya, White, Konsa, Gabriel, Hincapié, Zubimendi, Rice, Merino, Madueke, Eze e Gyökeres.

Já a escalação do Slavia Praga ficou assim:

Próximas partidas
ARS

ARS

Premier League

07 de nov. de 2026

HUL

HUL

SLP

SLP

First League

08 de nov. de 2026

ARB

ARB

 Domšák, Fleišek, Holeš, Zima, Kušiak, Mbodji, Sadílek, Mbarek, Ayusi, Štorm e Novák.

 

 

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