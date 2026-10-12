Mudanças esperadas na escalação do Barcelona contra o Galatasaray

O Barcelona é um visitante de peso na casa do Galatasaray nesta terça-feira, em partida válida pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

O Barcelona iniciou sua caminhada na competição com uma vitória por 5 a 1 sobre o Feyenoord, enquanto o Galatasaray foi derrotado pelo Sporting de Lisboa por 3 a 1.

O jornal Sport informou que Hansi Flick, técnico do Barça, não costuma mexer nas peças que vêm entregando os resultados desejados, mas também tem a opção de escalar Gordon como centroavante, diante da sua recente sequência de gols.

A escalação de Gordon, que marcou contra o Getafe, permitiria o ingresso de Karim Adeyemi, que ficou no banco de reservas em LaLiga e está em boa forma física.

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No ambiente da Liga dos Campeões, marcado pela troca de ataques e pela rápida transição entre defesa e ataque, jogadores de grande velocidade, como Gordon ou Adeyemi, podem fazer a diferença nos contra-ataques, especialmente quando encontram espaços.

A situação parece mais clara no caso de alguns jogadores, como Pau Cubarsí, Pedri e Fermín López, que não estiveram na escalação titular contra o Getafe e voltarão a começar jogando.

Também é provável que Cancelo seja titular, após não ter disputado um único minuto no Campeonato Espanhol contra o Getafe, partida que Espart jogou por completo.

O jogador português apresentou um alto nível durante a data Fifa com a seleção de seu país, e as expectativas apontam para a sua presença na escalação titular diante do Galatasaray.

Entre as possíveis mudanças está também o retorno de Eric García à lateral direita, após ter formado dupla com Gerard Martín na zaga durante o confronto com o Getafe.

A volta de Cubarsí pode levar Koundé ao banco de reservas. Ainda assim, não se pode descartar que Gerard Martín seja o substituído, com Flick mantendo Eric García na zaga.

No meio-campo, Rodri é, neste momento, uma peça fundamental na estrutura da equipe. Flick não o poupou nem mesmo contra o Getafe, apesar do calendário desgastante que espera o time, e ele estará presente novamente na escalação titular, que terá as saídas de Dani Olmo e Gavi, após a dupla ter começado o jogo contra o Getafe.

No ataque, à parte das dúvidas sobre quem será o centroavante, ninguém duvida de que Lamine voltará à escalação titular.

Flick confia na percepção que Yamal tem da sua condição física e na sua capacidade de dosar o esforço ao longo da partida.