Mudanças em peso nas escalações de Tottenham e United

Michael Carrick e Roberto De Zerbi, técnicos de Manchester United e Tottenham, anunciaram as escalações oficiais das duas equipes para o confronto que as reúne na noite deste sábado, no estádio Old Trafford, pela sexta rodada da Premier League.

O Manchester United fez duas mudanças na escalação titular em comparação com a última partida, diante do Fulham, com as presenças de Leny Yoro e Amad Diallo nos lugares de Diogo Dalot e Marcus Rashford, sendo que Diallo aparece como titular pela primeira vez nesta temporada.





Já o Tottenham fez seis mudanças na escalação titular em comparação com a última partida, diante do Aston Villa, com o retorno de Archie Gray, Lucas Bergvall, Destiny Udogie, Conor Gallagher, Marcos Senesi e Mohammed Kudus ao time titular no lugar do egípcio Omar Marmoush, que começa no banco de reservas no início do jogo de hoje, numa tentativa de melhorar os resultados da equipe após um começo irregular de temporada.

Escalação do Manchester United contra o Tottenham:

Lammens; Leny Yoro, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw; Kobbie Mainoo, Youri Tielemans; Bruno Fernandes, Amad Diallo, Bryan Mbeumo; Matheus Cunha.

Escalação do Tottenham:

Kinský; Archie Gray, Van de Ven, Marcos Senesi, Destiny Udogie; Conor Gallagher, Sandro Tonali, Lucas Bergvall; Sávio, Mohammed Kudus; Dominic Solanke.

O Manchester United entra em campo na décima segunda posição, com 5 pontos em 5 jogos, após ter empatado na rodada passada com o Fulham por 1 a 1, enquanto o Tottenham é o lanterna da tabela, com dois pontos e sem nenhuma vitória, depois de perder para o Aston Villa por 3 a 2.