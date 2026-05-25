Gennaro Gattuso será o novo técnico da Lazio, segundo anunciaram os jornalistas especializados em transferências Matteo Moretto e Fabrizio Romano. Com isso, os holandeses Kenneth Taylor e Tijjani Noslin terão um novo treinador. Marten de Roon, do Atalanta, também terá um novo treinador.

Com essa mudança, Gennaro Gattuso substitui Maurizio Sarri, que se tornará o novo técnico da Atalanta. Isso também foi anunciado por Fabrizio Romano na segunda-feira. Ele, por sua vez, substitui Raffaele Palladino.

Sarri ficou em nono lugar com a Lazio nesta temporada e, por isso, ficou de fora das competições europeias. Na temporada passada, a Lazio, sob o comando de Marco Baroni, ficou em sétimo lugar pela segunda vez consecutiva. Naquela ocasião, o clube também ficou de fora das competições europeias.

Em sua primeira passagem pela Lazio, porém, Sarri obteve muito sucesso. Seu maior feito foi o segundo lugar na temporada 2022/23, o melhor resultado dos romanos desde a virada do século.

Sarri agora assume o comando da Atalanta, que conseguiu garantir por pouco uma vaga nas competições europeias. A equipe de Marten de Roon, que possivelmente renovará seu contrato que está chegando ao fim, ficou em sétimo lugar, o que significa que na próxima temporada a Conference League será disputada em Bergamo.

Gattuso, que ficou sem clube após perder a Copa do Mundo com a Itália, deve levar os romanos de volta às competições europeias. Anteriormente, o ex-meio-campista do AC Milan foi técnico do Olympique de Marselha, SSC Napoli, AC Milan e Valencia CF, entre outros.

Ele assina um contrato de dois anos com a equipe de Noslin e Taylor.