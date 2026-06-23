Mudança nas regras... Decisão inesperada da FIFA antes das fases eliminatórias da Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026 já começou nos Estados Unidos, no México e no Canadá, desde o dia 11 de junho deste ano, mas isso não impediu que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) quisesse alterar as regras durante o torneio.

A FIFA espera alterar as regras dos pênaltis nas fases eliminatórias desta edição da Copa do Mundo, com o objetivo de garantir maior justiça.

Em uma medida sem precedentes, a FIFA pretende alterar as regras no meio do torneio, de modo que cada time possa escolher entre cobrar o primeiro pênalti ou realizar a série de pênaltis diante de sua torcida.

O jornal “Mirror”, citando o “Times” britânico, informou que dirigentes da FIFA mantiveram conversações com o Conselho da Federação Internacional de Futebol (IFAB), órgão legislativo do futebol, sobre a introdução de uma alteração nas regras deste torneio, apesar de ele já ter começado.

De acordo com a reportagem, o Conselho da IFAB deve tomar uma decisão antes do início das primeiras partidas da fase eliminatória, na noite do próximo domingo, caso se queira aplicar essa alteração ao longo de todo o torneio.

As regras atuais do jogo prevêem a realização de dois sorteios na disputa por pênaltis. O primeiro para determinar quem cobrará o primeiro pênalti e o segundo para determinar em qual gol ele será cobrado.

No entanto, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) busca agora alterar a regra para que seja realizado apenas um sorteio, em que o vencedor tenha a primeira escolha e o perdedor, a segunda.

Acredita-se que a FIFA veja nessa medida uma forma mais justa de organizar a disputa de pênaltis, em vez de conceder duas vantagens a uma única equipe.