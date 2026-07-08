Movimento oficial... A antiga negociação do Arsenal está prestes a ser concluída

O brasileiro Bruno Guimarães desferiu um duro golpe na diretoria do Newcastle United, após comunicar oficialmente ao clube sua intenção de deixar o “St. James’ Park” e se transferir para o Arsenal durante a atual janela de transferências de verão.

De acordo com o jornal britânico “The Athletic”, o campeão da Premier League intensificou suas negociações para fechar o contrato com o meio-campista de 28 anos e se mostrou disposto a apresentar uma oferta de até 60 milhões de libras esterlinas.

O jornal havia revelado em junho passado que o Arsenal havia feito uma oferta verbal inicial com valor inferior a 60 milhões de libras esterlinas, mas o Newcastle a rejeitou imediatamente, afirmando sua firme determinação em manter o jogador. Até o momento, não houve retomada de qualquer contato oficial entre os dois clubes, e os “Magpies” continuam firmes em sua posição de recusar a venda.

O contrato de Gemarães com o Newcastle se estende por mais dois anos, após ele ter assinado, em outubro de 2023, uma prorrogação de cinco anos que incluía uma cláusula de rescisão provisória no valor de 100 milhões de libras esterlinas, que expirou em junho de 2024 sem ter sido acionada.

O pedido de Gimarães surge em um momento em que o Newcastle já vendeu Anthony Gordon ao Barcelona por 69,3 milhões de libras esterlinas, e Sandro Tonali se transferiu para o Tottenham em uma negociação que pode chegar a 100 milhões de libras esterlinas, o que coloca a diretoria de Eddie Howe sob pressão da torcida caso abra mão de um terceiro craque.

Gimarães foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo deste verão, sob o comando de Carlo Ancelotti, e deu quatro assistências antes da eliminação do torneio diante da Noruega nas oitavas de final.

Gimarães já é admirado há muito tempo por Mikel Arteta, sendo visto como uma opção pronta para o meio-campo dos “Gunners”, devido à sua capacidade de atuar como parceiro ou substituto de Declan Rice, o que dá a Arteta flexibilidade tática, especialmente diante da grande pressão a que Rice esteve sujeito nos últimos 12 meses.