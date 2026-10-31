Em uma iniciativa antecipada para evitar o agravamento das divergências dentro da seleção do Egito, a federação de futebol deu início aos seus passos para conter a crise que eclodiu entre Mohamed Salah, capitão do Egito, e a comissão técnica comandada por Hossam Hassan e Ibrahim Hassan, durante a última convocação, em meio a esforços para restaurar a tranquilidade no ambiente e garantir a presença do ex-astro do Liverpool nos planos da seleção nos próximos compromissos.

Mohamed Salah, capitão da seleção do Egito e jogador do Trabzonspor, da Turquia, deixou a concentração do Egito em setembro de 2026, após o confronto com Angola pelas eliminatórias para a Copa Africana de Nações 2027, em um episódio que levantou diversos questionamentos sobre sua relação com a comissão técnica da seleção.

Isso ocorreu depois que Hossam Hassan decidiu substituir Salah aos 60 minutos da partida contra Angola, que terminou com empate sem gols, esclarecendo após o jogo que sua decisão se deveu a motivos puramente técnicos, e afirmando que o capitão da seleção não sofria de nenhuma lesão.

No âmbito das medidas destinadas a contornar a situação, o jornalista egípcio Ahmed Abdel Basset revelou uma visita prevista de Hany Abo Rida, presidente da Federação Egípcia de Futebol, a Mohamed Salah na Turquia nas próximas horas.

Abdel Basset disse: "Hany Abo Rida, presidente da federação de futebol, visita Mohamed Salah na Turquia dentro de poucas horas para dissolver as divergências que surgiram da última convocação por causa da comissão técnica da seleção e aproximar os pontos de vista com os gêmeos, a fim de que Salah se junte à próxima concentração da seleção".

Esse passo se insere nos esforços do presidente da federação de futebol para conter a crise e abrir uma nova página entre o capitão do Egito e a comissão técnica, por meio da aproximação dos pontos de vista entre as duas partes, o que pavimenta o caminho para o retorno de Salah à lista da seleção na próxima convocação, e evita a continuação das divergências durante a fase decisiva das eliminatórias.

A seleção do Egito se prepara para disputar dois confrontos contra o Malawi pela terceira e quarta rodadas das eliminatórias para a Copa Africana de Nações 2027, com a concentração começando no dia 9 de novembro no Centro das Seleções Nacionais.

As duas seleções devem se enfrentar no dia 13 de novembro no Estádio Internacional do Cairo, pela terceira rodada, antes que o confronto entre elas se renove no dia 17 do mesmo mês no Estádio Internacional Bingu, no Malawi, pela quarta rodada.

A seleção do Egito está no Grupo 2 das eliminatórias, ao lado das seleções de Angola, Sudão do Sul e Malawi, e o Egito lidera a classificação com 4 pontos, superando Angola pelo saldo de gols, enquanto o Malawi ocupa a terceira posição com 3 pontos, e a seleção do Sudão do Sul está na última posição sem pontos.

A seleção egípcia havia iniciado sua caminhada com um empate sem gols diante de Angola no Cairo, antes de conquistar uma ampla vitória sobre o Sudão do Sul fora de casa por cinco gols a zero.