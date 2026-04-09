Com a saída de Mohamed Salah do Liverpool se aproximando no final da temporada atual, os Reds se preparam para entrar em uma importante fase de transição, buscando formar uma nova geração capaz de assumir a liderança do time nos próximos anos.

O astro egípcio é considerado uma das maiores lendas dos Reds, mas sua saída prevista abrirá as portas para novos talentos, especialmente nas laterais direita e esquerda do ataque.

Nesse contexto, o Liverpool já começou a procurar um possível sucessor para Salah, com foco em jovens talentos capazes de trazer entusiasmo e eficácia.

De acordo com o jornal alemão “Bild”, o marfinense Bazoumana Touré (20 anos), ala do Hoffenheim, destaca-se como um dos principais candidatos a preencher a lacuna que Salah deixará.

O jornal destacou que o Liverpool acompanha o jogador canhoto regularmente, quase semanalmente, já que os olheiros do clube assistiram repetidamente às suas partidas, incluindo o jogo da seleção da Costa do Marfim contra a Escócia (1 a 0) no estádio do Everton.

O valor da possível transação é estimado em cerca de 40 milhões de euros, um valor considerado relativamente razoável em comparação com os preços atuais do mercado.

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O contrato do jogador com o Hoffenheim vai até 2029 e não contém cláusula de rescisão, o que significa que qualquer transferência exigirá negociações diretas com o clube alemão.

O interesse em Toré surge no âmbito da estratégia do Liverpool de reforçar o ataque com jovens talentosos, contando com jogadores como Florian Wirtz (22 anos) para liderar a nova geração em termos técnicos e criativos.