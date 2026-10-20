O José Mourinho, técnico do Real Madrid, afirmou que nenhum dos jogadores do time tem um status que o coloque a salvo de mudanças, enfatizando que o desempenho dentro de campo é o critério fundamental.

Mourinho declarou, durante a coletiva de imprensa referente ao confronto contra o Leipzig pela Liga dos Campeões da Europa: "Eles são um grande time. Vencemos três partidas em pouco tempo e conquistamos a vitória no último jogo depois de apresentar um nível excelente. Foi uma partida muito completa, e precisamos continuar trabalhando".

Sobre a possibilidade de os jogadores pedirem ao árbitro a revisão de alguns lances, disse: "Temos amanhã um árbitro que não aceita brincadeiras. É um árbitro que possui um nível muito elevado, e estou muito feliz de contar com um árbitro dessa qualidade em uma partida importante".

A respeito de considerar o Real Madrid um dos principais candidatos a vencer a Liga dos Campeões da Europa, explicou: "É muito cedo para falar disso. Nosso objetivo agora é a classificação, e depois vem o próximo objetivo, que é evitar disputar o playoff. Tenho a sensação de que alcançar isso exigirá somar muitos pontos. Precisamos primeiro chegar a 11 ou 12 pontos que nos garantam a classificação, e depois conquistar os pontos que nos permitam entrar entre as oito primeiras posições".

Próximas partidas RMA Liga dos Campeões 15:00 RBL Assistir

Sobre o quanto se surpreendeu com o profissionalismo de alguns de seus jogadores, disse: "Fiquei aqui esta noite. Estar aqui por horas não significa necessariamente que você está trabalhando. Fico feliz que digam isso de forma positiva, mas também é verdade. O Jude tem uma cultura especial na recuperação e no cuidado com os mínimos detalhes, e o Diomande sempre vem à tarde acompanhado do fisioterapeuta. O mais importante é a existência de uma estrutura de trabalho integrada, pois não há ninguém que fique aqui sem que um dos meus auxiliares também esteja presente".

Getty Images

Sobre a possibilidade de Vinícius perder seu lugar na escalação titular, frisou: "Não existe jogador que seja intocável. Não gosto desse conceito relacionado à existência de um jogador que não pode ser deixado de fora, pois o que mantém o jogador a salvo de mudanças é o desempenho que apresenta dentro de campo".

Sobre se já levou o time ao nível que almeja, respondeu: "Ainda temos muito pela frente. Estamos aqui há três ou quatro meses, e é impossível que já tenhamos chegado ao nível que queremos. Precisamos melhorar constantemente, seja no plano individual ou coletivo. Entendo que o teto de ambições do clube é muito alto, pois passei três anos aqui e conheço bem a natureza dessas ambições. Sei que há muito trabalho que precisamos fazer. Sou um treinador teimoso; quando adoto uma ideia, ela permanece presente na minha mente constantemente. E isso significa que permaneço sempre aberto a analisar e revisar as coisas. Precisamos continuar trabalhando".

Sobre a posição mais adequada para Arda Güler e Valverde, disse: "O lugar deles é o campo. São dois jogadores diferentes, mas ambos têm a capacidade de se adaptar a posições diferentes. Cada partida e cada time têm suas próprias circunstâncias. Jogamos na última partida com um meio-campo diferente. Procuro escolher a melhor escalação possível para o time. Há momentos que combinam com cada opção, e eu procuro fazer as coisas da maneira certa. Às vezes acerto, e outras vezes não".

Getty Images

Quanto à possibilidade de jogar com Mbappé e Endrick juntos, explicou: "A questão é difícil. É possível que eles joguem juntos em um 4-4-2, mas diante de termos jogadores de pontas com essas características, o desenho tático se transformaria em um 4-2-4. E há também a questão do momento de escalá-los, como aconteceu em Roma".

Sobre sua opinião a respeito de considerar os árbitros espanhóis os melhores do mundo, disse: "Para mim, os jogadores do meu time são os melhores do mundo. Já para Fran Soto, os árbitros dele são os melhores do mundo".

Sobre as coisas mais fáceis e mais difíceis ao assumir o comando, disse: "Não posso falar de surpresas nem dizer que esperava que as coisas fossem melhores ou piores. Eu esperava encontrar o que de fato encontrei. Não cheguei pensando que ficaria aqui 100 dias ou três anos, mas sim procuro dar o máximo que tenho todos os dias".

Sobre o papel que Diomande desempenhará na partida de amanhã, disse: "Vinícius jogará amanhã na posição de ponta esquerda. Já o Yan, ele não sabe se vai atuar amanhã ou não, então você pode imaginar a situação".



