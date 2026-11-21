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O português José Mourinho, técnico do Real Madrid, tomou a decisão surpreendente de deixar o brasileiro Vinícius Júnior fora da equipe titular para o confronto com o Celta de Vigo, marcado para o Santiago Bernabéu, e preferiu apostar no marfinense Yan Diomandé pela ponta esquerda, dentro de suas opções táticas para a partida.

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Mourinho decidiu escalar Eduardo Camavinga, Álvaro Carreras, Yan Diomandé e Jude Bellingham desde o início, enquanto manteve Vinícius Júnior no banco de reservas. A medida chamou atenção e reacendeu os questionamentos sobre a hierarquia das opções ofensivas no time merengue, sobretudo após o retorno do astro brasileiro de suspensão.

A decisão do treinador português veio depois de ele voltar a poder contar com Vinícius, ao fim da suspensão de quatro jogos. Nesse período, Diomandé ganhou mais oportunidades em campo, apresentou atuações de destaque e deixou uma impressão forte graças ao seu desempenho decisivo e à capacidade de fazer a diferença, o que aumentou suas chances na disputa por uma vaga entre os titulares.

O bom momento de Diomandé não foi o único fator por trás da escolha de Mourinho. Os indícios apontam que a ausência de Vinícius na equipe titular também pode estar ligada às circunstâncias de seu retorno recente, já que o jogador brasileiro chegou de Singapura poucos dias antes da partida, depois de uma longa viagem que pode afetar sua condição física e sua capacidade de render o seu melhor desde o apito inicial.

Mourinho parece ter preferido agir com cautela em relação à situação do ponta brasileiro, já que dispõe de alternativas capazes de contribuir no ataque. Diomandé, em especial, aproveitou bem o período de ausência de Vinícius e mostrou que soube tirar proveito da chance recebida, oferecendo à comissão técnica uma opção a mais no setor ofensivo, em vez de o camisa 7 voltar diretamente ao time titular.

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A escalação definida por Mourinho para enfrentar o Celta de Vigo teve Thibaut Courtois no gol; Trent Alexander-Arnold, Huijsen, Ibrahima Konaté e Álvaro Carreras na defesa; e Eduardo Camavinga, Bernardo Silva e Jude Bellingham no meio de campo, ao lado de Arda Güler, responsável pela articulação e pelas ações ofensivas.

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No ataque, o treinador português apostou em Yan Diomandé pela ponta esquerda e em Kylian Mbappé no comando do setor, enquanto manteve Vinícius Júnior no banco de reservas.