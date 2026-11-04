Mourinho: só o Real Madrid pode vencer dessa maneira, e os treinadores têm inveja de mim!

José Mourinho, técnico do Real Madrid, fez declarações marcantes após a emocionante vitória sobre o AEK Atenas, ao falar sobre a personalidade de sua equipe e sua capacidade de decidir os jogos nos últimos minutos.

O Real Madrid voltou de longe para decidir o confronto nos minutos finais pelo placar de 3 a 2, em mais um roteiro que reflete a determinação da equipe em lutar até o apito final, o que levou Mourinho a expressar sua grande confiança em seus jogadores, usando uma frase chamativa durante a coletiva de imprensa.

O treinador português disse, conforme destacou o jornal espanhol "AS": "Esses jogos que se decidem nos últimos minutos, só nós conseguimos vencer dessa forma. Nós temos o que é necessário para fazer isso".

E acrescentou que seus jogadores acreditam em sua capacidade de reagir, destacando que eles têm coragem e que ele tem a sorte de contar com um grupo com essa qualidade.

Mourinho elogiou a atuação do AEK Atenas, considerando que a equipe grega foi um dos motivos pelos quais o Real Madrid não apresentou seu melhor nível, e disse: "Jogamos contra uma equipe muito difícil, que fez uma partida excelente, talvez até a sua melhor partida. Estiveram muito organizados desde o primeiro minuto, apostaram no jogo direto e mostraram força física e muita intensidade. Fizeram uma partida excepcional".

E acrescentou: "Apesar das dificuldades, continuamos dentro do jogo, soubemos lidar com os momentos críticos e mostramos uma personalidade forte mesmo estando atrás no placar. E no último minuto, quando o jogo ficou aberto e as duas equipes queriam vencer, venceu a equipe que tem maior qualidade individual".

Mourinho defende Vinícius

Em relação à atuação de Vinícius Júnior, Mourinho negou que a presença do jogador brasileiro tenha obrigado seu companheiro Diomande a mudar de posição e jogar pelo lado direito em vez do esquerdo.

E disse: "O Vinícius não causou nada. O Diomande veio ao Real Madrid para jogar nos dois lados, e não em apenas um. Não faz diferença para ele, e nada muda para ele seja qual for o lado em que joga".

Descreveu a atuação de Vinícius como aceitável, esclarecendo que suas decisões sobre as substituições não estiveram ligadas apenas à partida, mas também levaram em conta o próximo confronto contra o Valencia, marcado para o sábado.

E quando questionado se precisava tratar Vinícius com mais brandura ou firmeza, respondeu em tom de brincadeira: "80% com a mão direita e 20% com a mão esquerda", em referência ao uso de uma abordagem mais branda ao lidar com ele.

Elogio especial a Bellingham e Endrick

Mourinho falou sobre Jude Bellingham, afirmando que ele é um jogador excepcional que possui um conjunto completo de características difíceis de encontrar em outro meio-campista.

E disse: "Desde a minha chegada, ele vem apresentando bons níveis. É um jogador único, e não existe no mundo um meio-campista que tenha esse grau de completude em todos os níveis. Ele tem o trabalho, a liderança, a ambição, a qualidade e a capacidade de chegar à área e marcar. É um jogador excepcional".

Mourinho também demonstrou compreensão pela frustração dos jogadores que não têm minutos suficientes, entre eles Endrick, mas destacou que a qualidade do banco de reservas lhe dá muitas opções, citando o que Éder Militão apresentou apesar de precisar de algum tempo para recuperar o ritmo de jogo.

E explicou: "Há muitos treinadores que olham para o banco de reservas da minha equipe com uma inveja positiva, pois quando enfrento um problema e olho para o banco, encontro muitas opções diante de mim. Temos um grupo com grande qualidade, e enquanto os jogadores trabalharem apenas pela equipe e deixarem de lado as considerações pessoais, esse grupo será muito forte".

Mourinho revelou sua intenção de fazer várias mudanças no confronto contra o Valencia, por causa do acúmulo de jogos e do curto intervalo entre os dois compromissos, citando os nomes de Dean Huijsen, Konaté, Tchouaméni e Arda Güler entre os jogadores que ele espera que se beneficiem das mudanças.