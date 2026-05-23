Mourinho recebe uma mensagem bem clara sobre o craque do Bayern de Munique

José Mourinho estará presente no sábado na final da DFB-Pokal entre Bayern de Munique e VfB Stuttgart, no Estádio Olímpico de Berlim. O técnico do Benfica, cotado para assumir o cargo de treinador do Real Madrid, parece estar na Alemanha para observar Michael Olise, jogador-estrela do Bayern.

Em imagens postadas no X pelo jornalista alemão Florian Plettenberg, da Sky Deutschland, é possível ver Mourinho saindo do Hotel Adlon Kempinski, em Berlim, para ir à final. O técnico português, usando um boné, não fez comentários aos jornalistas presentes.

Plettenberg informa via X que Mourinho assiste à final a convite do membro da diretoria do Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, e terá um lugar VIP. Também está agendado um encontro com a diretoria do finalista da copa.

Mourinho também terá a oportunidade de observar de perto Olise e outros craques do Bayern. O ponta francês já vem sendo associado ao Real Madrid há algum tempo, embora o Bayern não esteja muito disposto a vender Olise neste verão.

Uli Hoeness, presidente honorário do Bayern, deixou uma mensagem clara para Mourinho na Sky Deutschland. “Espero não encontrá-lo. Ele pode ficar de olho em Olise, mas não vai conseguir comprá-lo.”

A Sky também informa que o encontro entre o Stuttgart e Mourinho foi organizado pela GestiFute, a agência do conhecido agente Jorge Mendes. O agente português desempenha um papel importante no iminente retorno de Mourinho ao Real Madrid.

Resta saber se Mourinho conseguirá tirar Olise do Bayern, onde seu contrato vai até meados de 2029. O Transfermarkt estima o valor atual do ponta em 140 milhões de euros.