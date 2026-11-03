Mourinho: Preciso de 3 anos para levar o Real Madrid à "perfeição"

José Mourinho, técnico do Real Madrid, afirmou que precisa de 3 anos para levar a equipe ao "estágio da perfeição", destacando que Federico Valverde continuará atuando em mais de uma posição conforme as necessidades do time.

Mourinho falou sobre uma série de temas técnicos, entre eles a variedade de opções ofensivas, a evolução de Arda Güler e a dificuldade de enfrentar o AEK Atenas.

As declarações do treinador português aconteceram durante a coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, em preparação para o duelo contra o grego AEK Atenas, marcado para esta quarta-feira, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Mourinho: Valverde vai jogar em qualquer posição que o Real Madrid precisar

Mourinho abordou a continuidade do uso de Valverde na posição de lateral, reafirmando sua satisfação com o desempenho do jogador nessa função, mas apontou ao mesmo tempo para a necessidade do time em contar com ele no meio-campo, diante das opções limitadas disponíveis nessa posição.

Próximas partidas AEK Liga dos Campeões 12:45 RMA Assistir

Conforme destacado pelo jornal espanhol "As", ele disse: "Vejo Valverde como um jogador extremamente importante para o time. O fato de ser o capitão do Real Madrid faz com que ele enxergue as coisas de um ângulo diferente. Quando você é capitão, precisa ser diferente, isso é uma responsabilidade, e acredito que isso o deixará pronto para jogar em qualquer posição de que seu time e seus companheiros precisem. É assim que vejo o capitão, e por isso estou convencido de que jogar em qualquer posição não será um problema para o Fede".

Talvez essas palavras causem constrangimento a Valverde, especialmente porque o uruguaio já havia manifestado seu incômodo com a mudança de posição na temporada passada.

E acrescentou: "O elenco do time foi montado com Valverde no meio-campo, e isso significa que não temos um número grande de jogadores nessa posição. Temos Tchouaméni, Camavinga, Bernardo e Thiago Pitarch, e é praticamente só isso. Por isso tenho certeza de que Valverde voltará a jogar no meio-campo também".

E prosseguiu: "Estou feliz com a participação dele na posição de lateral? Sim. E o time tem um desempenho melhor desse lado com a presença dele? Sim. Todos nós gostamos da presença dele na posição de lateral, mas ele também vai precisar jogar no meio-campo".

Opções ofensivas variadas: Mourinho define o melhor para a faixa esquerda

Sobre a possibilidade de Vinícius Júnior, Kylian Mbappé e Yan Diomande atuarem juntos diante do AEK Atenas, e se irá contar com posições fixas para eles, Mourinho ressaltou que dispõe de diversas opções ofensivas, apontando que Brahim Díaz e Endrick estão entre os nomes capazes de ocupar mais de uma posição.

Ele disse: "Você também está esquecendo o Brahim e o Endrick. Temos aqui muitos jogadores de qualidade. Para mim, ter um número grande de jogadores nunca é um problema".

E explicou: "Diomande consegue jogar pelas pontas, assim como o Brahim, e o Endrick pode jogar pela direita e também pela esquerda. Mas Vinícius é o jogador mais adaptado a jogar pela ponta esquerda, e isso nós sabemos bem".

Mourinho adia a avaliação de Arda Güler

Quando perguntado se a evolução de Arda Güler o teria levado ao nível dos jogadores da categoria mais alta, o treinador português limitou-se a uma resposta breve, esclarecendo que o jogador não estará disponível para o duelo contra o AEK Atenas.

E disse em tom de brincadeira: "Ele está fora da partida de amanhã. Me pergunte na sexta-feira (antes do jogo contra o Valencia pelo Campeonato Espanhol)".

Mourinho evoca um número histórico para alertar o Real Madrid

Mourinho enfatizou a dificuldade de enfrentar o AEK Atenas, considerando que vários fatores tornam a partida um teste complexo, desde a força do adversário e as condições de jogo na Grécia até a motivação extra que as equipes adquirem quando enfrentam o Real Madrid.

Ele disse: "É uma questão de vários fatores. Eles são campeões, e enfrentamos muitos campeões ao longo destes oito jogos. A Grécia é sempre difícil, e o Real Madrid, rei da Europa, só conquistou uma vitória em 8 visitas à Grécia".

E acrescentou: "Joguei aqui duas vezes há muitos anos, e sei o quanto é difícil jogar nesse tipo de atmosfera. Eles também têm uma tabela de jogos muito difícil na Liga dos Campeões e, com certeza, veem jogar em casa como a melhor oportunidade de somar pontos".

E prosseguiu: "Todo adversário que vê a camisa branca à sua frente fica extremamente motivado. É uma partida em que precisamos estar no auge da nossa concentração e prontidão, e se não estivermos assim, não venceremos".

3 anos para alcançar a perfeição!

Ao encerrar a coletiva de imprensa, Mourinho foi questionado sobre quanto tempo o Real Madrid precisa para alcançar a perfeição com ele, depois de ter passado cerca de 4 meses com o time, e sua resposta veio curta e categórica: "Três anos. Três temporadas".

Vale lembrar que Mourinho assinou, no início da temporada, um contrato de 3 anos, o que significa sua permanência no comando técnico do clube merengue até junho de 2029.