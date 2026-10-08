Mourinho já viu o suficiente e quer se desfazer de dois jogadores do Real Madrid o mais rápido possível

José Mourinho não precisa mais ver dois jogadores de volta no Real Madrid, segundo informou o The Athletic. Trata-se de Raúl Asencio e Andriy Lunin.
Asencio já podia sair do Real Madrid no verão passado. O defensor espanhol recusou propostas do Galatasaray e de clubes ingleses.
Ele esperava conseguir se provar sob o comando do retornado Mourinho, mas não conseguiu, em parte pelo fato de ter sofrido uma grave lesão na preparação para a temporada.
Uma fratura por estresse na tíbia direita deixará o defensor de 23 anos fora de ação por mais alguns meses. O Marca informou que ele possivelmente só retornará no início de 2027, já que ainda foi operado na semana passada.
Lunin ainda teve minutos com regularidade nos últimos anos, em parte por causa das muitas lesões de Thibaut Courtois. O goleiro ucraniano já defendeu o gol do Real Madrid em mais de setenta ocasiões.
Atualmente, Courtois está totalmente recuperado, e Mourinho não está convencido de seu segundo goleiro. O técnico português não o vê como o pretendido número um para o futuro. Ele já pode sair na janela de transferências de inverno.