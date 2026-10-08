Mourinho já viu o suficiente e quer se desfazer de dois jogadores do Real Madrid o mais rápido possível

José Mourinho não precisa mais ver dois jogadores de volta no Real Madrid, segundo informou o The Athletic. Trata-se de Raúl Asencio e Andriy Lunin.

Asencio já podia sair do Real Madrid no verão passado. O defensor espanhol recusou propostas do Galatasaray e de clubes ingleses.

Ele esperava conseguir se provar sob o comando do retornado Mourinho, mas não conseguiu, em parte pelo fato de ter sofrido uma grave lesão na preparação para a temporada.

Uma fratura por estresse na tíbia direita deixará o defensor de 23 anos fora de ação por mais alguns meses. O Marca informou que ele possivelmente só retornará no início de 2027, já que ainda foi operado na semana passada.

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Lunin ainda teve minutos com regularidade nos últimos anos, em parte por causa das muitas lesões de Thibaut Courtois. O goleiro ucraniano já defendeu o gol do Real Madrid em mais de setenta ocasiões.

Atualmente, Courtois está totalmente recuperado, e Mourinho não está convencido de seu segundo goleiro. O técnico português não o vê como o pretendido número um para o futuro. Ele já pode sair na janela de transferências de inverno.