José Mourinho, técnico do Real Madrid, voltou a atacar a Federação Espanhola por causa do momento escolhido para anunciar a suspensão de Vinícius Júnior por quatro partidas, ao considerar que informar o jogador sobre a punição apenas duas horas antes do confronto com a Roma não é algo normal.

O Real Madrid virou a desvantagem diante da Roma e conquistou uma vitória preciosa por 4 a 3, na noite da última quarta-feira, somando seis pontos nas duas primeiras partidas da fase de liga da Champions League, em um jogo marcado por grandes mudanças táticas e que levantou questionamentos sobre a atuação da equipe no primeiro tempo, antes de recuperar o equilíbrio após o intervalo.

Mourinho demonstrou surpresa com o momento da punição a Vinícius em declarações feitas minutos antes do apito inicial do jogo contra a Roma.

Ao falar após a partida, Mourinho não escondeu sua contrariedade com o momento do anúncio da punição a Vinícius, usando uma expressão chamativa para colocar em dúvida o que acontece nos bastidores.

"O gato já não está escondido"

Mourinho se deteve na decisão de suspender Vinícius por quatro partidas, questionando por que o anúncio foi feito duas horas antes do início do jogo, em vez de ser adiado para outro momento.

O treinador português disse, segundo o jornal espanhol "AS": "É normal que um jogador saiba duas horas antes da partida que vai ser punido com quatro jogos de suspensão? Não precisa me responder. Isso é normal? Eles não poderiam anunciar a decisão agora ou amanhã de manhã? Tinham que fazer isso enquanto estávamos a caminho do estádio?".

E acrescentou, citando um ditado português: "Em português, dizemos: o gato está escondido com o rabo de fora. Parece-me que o gato já não está escondido agora. O gato age com liberdade, e há coisas que acontecem sem nenhuma vergonha. Age com liberdade".

Mourinho seguiu com sua contrariedade sobre o momento da decisão: "Duas horas antes da partida, um jogador de um clube espanhol que contribuiu com três pontos para fortalecer a posição do futebol espanhol. Não vejo isso como algo normal. Mas comecei a considerar normal, porque o gato já não está escondido. Qual é a pergunta?".

E continuou: "No mínimo, isso demonstra falta de respeito. Jogar em Atenas na noite de quarta-feira, chegar a Madri às cinco da manhã e depois jogar no sábado em Valência, numa semana que antecede a data Fifa, não me parece algo inocente".

Acrescentou: "Não acredito nas desculpas de sempre, como a de que o motivo é a televisão (os direitos de transmissão). Não acredito nisso. Já estou velho demais para isso. Quanto à história de Vinícius, e ao fato de ele saber duas horas antes da partida que foi punido com quatro jogos de suspensão, os torcedores do Real Madrid não são bobos".

Mourinho assume a responsabilidade pelo primeiro tempo

Sobre sua avaliação do jogo contra a Roma, Mourinho explicou que o adversário impôs um estilo diferente das partidas que o Real Madrid havia estudado previamente, afirmando que sua equipe enfrentou dificuldades para lidar com as movimentações ofensivas do rival.

Ele disse: "O adversário foi difícil, porque joga de uma forma diferente do futebol a que estamos acostumados. E é muito difícil para eles também jogar nesse ritmo e com essa intensidade durante os 90 minutos. Eles mereceram sair na frente, embora eu não tenha gostado de alguns dos gols que sofremos. Depois disso, nós mudamos graças à grande coragem demonstrada pelos jogadores".

E completou: "Um empate já seria considerado um ponto positivo. A vitória é extremamente importante. Somamos seis pontos contra dois adversários muito difíceis e ficamos em uma boa situação".

Quando questionado sobre a responsabilidade do treinador e dos jogadores pela diferença entre os dois tempos, Mourinho respondeu de forma breve: "O primeiro tempo é culpa do treinador, o segundo tempo é culpa dos jogadores".

Mas voltou a explicar as dificuldades táticas enfrentadas por sua equipe, dizendo que a Roma o surpreendeu com as movimentações de Soulé pelo lado do campo, o que deu a Wesley oportunidades recorrentes de superioridade numérica sobre Marc Cucurella.

E esclareceu: "Eles nos surpreenderam com Soulé em uma posição mais adiantada pelo lado, o que tornou difícil para Cucurella avançar para enfrentar Wesley. Cucurella enfrentou muitas situações em que eram dois jogadores contra um".

Apontou que os ajustes que fez no intervalo ajudaram o Real Madrid a recuperar o equilíbrio, mas, ao mesmo tempo, criticou o gol que sua equipe sofreu depois do intervalo.

Por que Mourinho mudou seu plano?

Mourinho defendeu suas decisões técnicas e as substituições que fez, considerando que manter o mesmo ritmo físico durante toda a partida não era possível diante de uma equipe que joga com tanta ferocidade.

Ele disse: "Eu sabia que a energia deles ia acabar. É impossível jogar 90 minutos nesse ritmo em que eles jogam. Fiz as mudanças que acreditava que devia fazer".

E acrescentou: "Se tivéssemos começado a partida com os onze jogadores que a terminaram, eles teriam marcado cinco gols no nosso gol. Era impossível resistir a uma equipe com essa intensidade".

O treinador do Real Madrid seguiu explicando sua filosofia de gestão de jogo: "Há momentos diferentes, e às vezes o treinador é um tolo porque pensa de maneira errada, e outras vezes é muito bom porque pensa de maneira certa".

Mourinho reconheceu que não havia planejado previamente virar o resultado de 3 a 1 para 4 a 3, mas que tinha consciência da necessidade de fazer ajustes nos minutos finais, citando a dificuldade de alguns jogadores da Roma manterem a marcação individual durante toda a partida.

Ele disse: "Não vou dizer que preparei tudo para passar de 3 a 1 para 4 a 3, mas pensei que tínhamos que mudar algumas coisas nos minutos finais".

E acrescentou: "Eu disse a eles que é muito difícil para um jogador como Mancini suportar a marcação individual durante toda a partida com um cartão amarelo. A forma como eles jogam cria muitas situações difíceis".

E encerrou sua fala sobre as substituições em tom irônico: "Quando a energia do Hermoso acaba, entra o Endrick. Me dê algum crédito, eu fiz algo certo".