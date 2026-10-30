Mourinho impõe sua palavra: como mudou o mapa de influência no Real Madrid?

A vitória sobre o Barcelona no estádio Camp Nou não foi apenas uma conquista de três pontos preciosos que o Real Madrid acrescentou à sua campanha no Campeonato Espanhol; ela trouxe consigo diversas mensagens sobre a transformação que José Mourinho promoveu desde o seu retorno ao comando do time merengue, depois de o técnico português ter conseguido reorganizar as peças dentro do vestiário e encontrar soluções táticas para uma série de problemas que a equipe enfrentava no período anterior.

A vitória do Real Madrid por 2 a 1 no Clássico, no domingo, pode representar um verdadeiro ponto de virada na segunda passagem de Mourinho pelo estádio Santiago Bernabéu, sobretudo porque o time entrou no confronto em meio a desafios difíceis, num momento em que o Barcelona apresentava atuações consistentes e as expectativas pareciam pender para o lado do clube catalão, que buscava confirmar sua superioridade e dar sequência aos resultados positivos.

Mas Mourinho conseguiu virar a equação, não apenas pelo resultado, mas também pela forma como conduziu a partida e pela sintonia que apareceu entre seus jogadores, além das decisões técnicas que tomou nas últimas semanas, que começaram a dar ao Real Madrid uma identidade mais clara e equilibrada.

De acordo com o que publicou o site "The Athletic", o sucesso de Mourinho não se restringe à vitória no Clássico, mas se estende a uma série de decisões importantes, começando pelo reaproveitamento de Federico Valverde, passando por conceder a Arda Güler um papel mais influente, até chegar à sua gestão inteligente da situação de Vinícius Júnior e ao trato com as personalidades fortes dentro do vestiário.

Valverde: o sacrifício da posição preferida em prol do Real Madrid

Estava claro que Federico Valverde se veria mais uma vez na posição de lateral-direito, apesar de o jogador uruguaio não preferir atuar nessa função e sentir-se mais confortável quando desempenha seus papéis no meio-campo.

Carlo Ancelotti já havia explorado essa opção durante sua última passagem pelo Real Madrid, quando Valverde atuou como titular na posição de lateral-direito em 15 partidas na temporada 2024-2025, a ponto de essa posição se tornar uma das opções táticas importantes para o treinador italiano.

Xabi Alonso também adotou a mesma ideia durante sua curta passagem pelo time na primeira metade da temporada seguinte, mas não conseguiu convencer o jogador da utilidade desse aproveitamento, sobretudo porque Valverde não estava entusiasmado em se afastar de sua posição natural. Em setembro passado, o jogador falou com clareza sobre sua posição, dizendo: "O treinador sabe que eu não gosto de jogar na posição de lateral".

E quando Álvaro Arbeloa assumiu o comando como sucessor de Alonso, após a demissão deste em janeiro, devolveu Valverde ao meio-campo, orientação que Mourinho também adotou no início de sua missão, já que havia afirmado em agosto: "Lateral-direito? Isso não me agrada; para mim, ele é um meio-campista".

Mas as necessidades do time obrigaram o treinador português a rever seus cálculos, e Valverde voltou gradualmente à posição de lateral-direito, onde atuou no segundo tempo do confronto contra o Villarreal, depois apareceu fora de casa diante da Roma na Liga dos Campeões da Europa, antes de começar como titular nessa posição contra Sevilla, Leipzig e Barcelona.

O que chama a atenção é que o Real Madrid conquistou cinco vitórias consecutivas durante essas partidas, o que reforçou a convicção da comissão técnica sobre a importância do papel que o jogador uruguaio desempenha nessa posição.

Segundo fontes próximas a Valverde, o jogador valoriza a forma como Mourinho o trata, apesar de ser incumbido de funções que não condizem com sua posição preferida, o que reflete uma diferença clara na gestão de jogadores por parte do treinador português em comparação com algumas experiências anteriores.

E a importância desse aproveitamento não se limita à capacidade defensiva de Valverde, mas dá ao Real Madrid maior equilíbrio no setor direito e proporciona profundidade ofensiva adicional, além de permitir a presença de um jogador mais criativo na dupla de meio-campo e abrir espaço para a inclusão de elementos ofensivos extras, especialmente quando Arda Güler assume a criação de jogadas a partir da zona mais recuada.

Mas essa solução traz um aspecto negativo relacionado ao futuro dos jogadores especializados na posição de lateral-direito, à frente deles Trent Alexander-Arnold, vindo do Liverpool no verão de 2025, e Denzel Dumfries, que chegou da Inter de Milão em julho por 20 milhões de euros.

A presença de Valverde nessa posição significa que a dupla se vê fora da escalação titular em muitas ocasiões, apesar das grandes expectativas que acompanharam sua chegada ao time.

Ainda assim, fontes próximas a Alexander-Arnold indicam que o jogador está focado em obter sucesso no Real Madrid e não pensa em deixar o clube, sobretudo depois de voltar às considerações da seleção inglesa sob o comando de Thomas Tuchel durante a última data Fifa, em setembro.

Güler: o talento turco que encontrou o caminho para brilhar

Um dos ganhos técnicos mais marcantes que Mourinho obteve no período recente está em recuperar a melhor versão de Arda Güler, depois de ter ficado claro que o jogador turco merece um lugar de titular na escalação mais forte do Real Madrid.

O treinador português entende que a posição no lado direito do trio de meio-campo ofensivo, dentro do esquema 4-2-3-1, é o lugar mais adequado para aproveitar as qualidades do jogador de 21 anos.

E desde o início da temporada, Mourinho não parou de elogiar a visão impressionante que Güler possui e sua capacidade de criar jogadas e inventar soluções ofensivas, mas o problema residia em como integrar esse potencial ao sistema da equipe, sem afetar o equilíbrio coletivo.

Nas últimas semanas, o quadro começou a ficar mais nítido, depois de a transferência de Valverde para a posição de lateral-direito, ao lado da aposta no recém-chegado Yan Diomande na ponta esquerda, contribuir para oferecer os espaços e as condições adequadas para que Güler mostrasse suas verdadeiras capacidades.

E o confronto contra o Barcelona foi uma das provas mais evidentes da importância do papel que o jogador turco desempenha, depois de se tornar um dos elementos mais perigosos e influentes do Real Madrid no terço ofensivo.

Seu arranque precoce e a finalização que passou um pouco acima do travessão representaram o primeiro alerta para o Barcelona, e ele também deu um cruzamento preciso com o lado externo do pé que deixou Kylian Mbappé em boa posição para finalizar.

E a influência de Güler não parou por aí; ele teve um papel importante na construção do gol da vitória, ao enviar um passe preciso para Eduardo Camavinga, cujo passe abriu o caminho para Mbappé marcar o gol decisivo.

O jogador turco encerrou o Clássico como o que mais finalizou em direção ao gol entre os jogadores do Real Madrid, com três chutes, além de dividir a liderança da lista dos que mais criaram chances, com duas.

E a importância de Güler aumenta quando ele ganha mais espaço para se movimentar em direção à zona mais recuada, especialmente com a presença de outro armador, como Bernardo Silva, no meio-campo, o que dá ao Real Madrid opções variadas na construção dos ataques e torna o time menos dependente das soluções individuais.

Vinícius: como Mourinho conseguiu controlar a situação mais sensível?

Talvez o trato com Vinícius Júnior represente um dos testes mais importantes que Mourinho superou desde o seu retorno ao Real Madrid, sobretudo porque a relação entre o astro brasileiro e Xabi Alonso estava tensa e constituiu um dos problemas mais evidentes enfrentados pelo ex-treinador antes de sua saída.

Ao contrário de Alonso, que costumava colocar Vinícius no banco de reservas em diversas ocasiões, além de substituí-lo cedo em algumas partidas, Mourinho concedeu ao jogador grande confiança desde sua chegada e o tratou como um dos elementos fundamentais de seu novo projeto.

E antes do início da temporada, o treinador português deu apoio claro à renovação do contrato do ponta brasileiro, apesar do interesse de outros clubes, entre eles o Arsenal, em contar com seus serviços.

Mourinho manteve contato estreito com o jogador, até que o Real Madrid conseguiu estender seu contrato até o ano de 2032, no início de agosto, e Vinícius manteve seu lugar na escalação titular durante o início da temporada.

E o treinador não abriu mão de apoiá-lo publicamente, mesmo quando o nível do jogador caiu, seja na finalização de jogadas ou na criação de gols, já que ele se limitou a marcar um gol e dar três assistências em suas primeiras 11 partidas.

Mas Mourinho não permitiu que a continuidade da queda de rendimento afetasse o interesse do time, e começou, desde setembro, a ajustar sua forma de lidar com o jogador, reduzindo seus minutos em campo quando ele não acrescentava o esperado.

Nas partidas contra Elche e Atlético de Madrid, após a expulsão de Dean Huijsen, e contra a Roma, o treinador decidiu substituir Vinícius antes de transcorrida uma hora de jogo ou pouco depois dela.

E também o colocou no banco de reservas contra o Villarreal, na primeira partida do time após a data Fifa, antes de torná-lo o primeiro a ser substituído contra o Leipzig, apesar de o jogador estar suspenso para o Clássico que foi disputado quatro dias depois.

E essas decisões vieram num momento em que a torcida do estádio Santiago Bernabéu continuava a vaiar o jogador, por causa da queda de rendimento e da incapacidade de apresentar o retorno esperado.

Ainda assim, Mourinho conseguiu gerir a situação sem entrar em confronto direto com o astro brasileiro, aproveitando a confiança que lhe havia concedido no início e os resultados positivos que o time alcançou durante sua ausência.

E a exclusão de Vinícius da escalação titular passou a ser uma decisão que goza de aceitação dentro do clube, do vestiário e entre a torcida, o que representa uma grande mudança em comparação com o que ocorreu durante o período de Alonso, quando o jogador provocou uma crise evidente após ser substituído em uma das partidas do Clássico.

Além disso, a ascensão de Yan Diomande na posição de ponta esquerda, que é a posição preferida de Vinícius, acrescentou uma nova opção ofensiva ao treinador português e tornou a disputa por essa posição mais acirrada.

Por outro lado, Vinícius e sua equipe de apoio têm consciência de que o jogador não apresentou seus melhores níveis nesta temporada, e lidam com a situação de forma realista, na esperança de que os esforços empreendidos levem à recuperação de seu desempenho habitual.

E, para Mourinho, afastar Vinícius da escalação titular não fazia parte de seus planos iniciais, especialmente porque ele sabia que alcançar a sintonia entre o brasileiro e Mbappé representava um dos maiores desafios técnicos à sua frente, mas a queda de rendimento do brasileiro o obrigou a tomar decisões diferentes, sem sacrificar a estabilidade do time.

A vitória no Clássico: o Real Madrid encontrou um caminho mais sustentável para vencer?

O valor da vitória do Real Madrid sobre o Barcelona não estava ligado apenas ao resultado, mas à forma como a vitória foi conquistada, algo que Mourinho fez questão de ressaltar após a partida.

E o treinador português disse: "A forma como vencemos também é importante. Você pode vencer graças à sorte ou apoiando-se intensamente na defesa, mas nós vencemos com tranquilidade e com total merecimento".

E Mourinho fez questão de deixar claro que seu time não venceu apoiando-se apenas na resistência defensiva, ou aguardando um momento excepcional nos minutos finais, mas sim graças ao cumprimento do plano tático que ele traçou antes do confronto.

Ao longo da partida, o Real Madrid apareceu de forma mais coesa, e seus jogadores conseguiram executar os papéis que lhes eram exigidos, apesar das tentativas do Barcelona de voltar ao jogo após o gol de empate marcado por Raphinha aos 60 minutos.

E o gol de Mbappé aos 87 minutos selou o confronto, mas não foi apenas um gol tardio que deu ao time três pontos; foi uma confirmação da capacidade do Real Madrid de lidar com os grandes jogos de forma mais tranquila e disciplinada.

O time não precisou aguardar uma virada inesperada, ou apostar numa habilidade individual excepcional para salvar a situação, mas sim conseguiu impor sua personalidade ao adversário e mostrou-se mais capaz de controlar o ritmo do confronto.

E, para a torcida do Real Madrid, esse aspecto talvez seja o mais importante, porque o time precisa construir uma forma de jogar capaz de se sustentar diante dos grandes adversários, em vez de se apoiar de maneira recorrente nos momentos individuais e nas viradas após estar em desvantagem.

Ainda assim, é cedo para afirmar que Mourinho de fato conseguiu resolver todos os problemas do time, pois o verdadeiro julgamento sobre a sustentabilidade desse estilo estará ligado à capacidade dos jogadores de repetir o mesmo desempenho nas próximas partidas.

O vestiário: a palavra de Mourinho se tornou mais influente

Entre as diferenças mais marcantes que apareceram entre o Real Madrid sob o comando de Mourinho e o período anterior está a natureza da relação entre o treinador e os jogadores, e o grau de comprometimento dos membros do time com as instruções técnicas.

Os que questionam a dimensão da transformação promovida pelo treinador português podem entender que o Barcelona não apresentou seus melhores níveis no Clássico, e que a queda de energia de seus jogadores ajudou o Real Madrid a conquistar a vitória.

Também é possível apontar que o próprio Alonso já havia vencido o primeiro confronto de Clássico que disputou na temporada passada pelo mesmo placar, 2 a 1.

Mas o que ocorreu naquela partida, disputada em Madri há 12 meses, ficou ligado à cena polêmica que viu Vinícius Júnior reclamar com raiva da decisão de substituí-lo, num episódio que revelou a dimensão das dificuldades que Alonso enfrentou ao lidar com as personalidades fortes dentro do vestiário.

Já sob o comando de Mourinho, o clima pareceu totalmente diferente, já que o treinador português, de 63 anos, goza de grande respeito entre os jogadores, aproveitando-se de sua personalidade forte e de seu histórico repleto de conquistas no mundo do futebol.

E isso ficou claro diante do Barcelona, quando todos os jogadores se comprometeram com o plano traçado, e os astros Kylian Mbappé e Jude Bellingham fizeram um grande esforço em prol do sistema coletivo, em vez de se concentrarem nos papéis individuais.

Eduardo Camavinga também teve uma atuação influente, apesar de passar por um momento difícil nas últimas semanas, confirmando que Mourinho conseguiu extrair o melhor de vários jogadores que antes não apareciam no nível esperado.

Mas o maior desafio diante do treinador português está agora em preservar esse espírito coletivo e não permitir uma queda no comprometimento quando o time disputar partidas menos importantes ou enfrentar adversários que não têm a força do Barcelona.

E o confronto contra o Racing Santander fora de casa, no domingo, será um teste importante nesse contexto, especialmente porque o adversário ocupa a décima terceira posição, e a partida pode parecer menos brilhante do que o confronto do Clássico.

Ainda assim, a capacidade do Real Madrid de apresentar o mesmo nível de concentração e disciplina em confrontos como esse será um indicador real do sucesso do projeto de Mourinho.

No fim, os indicadores que apareceram nas últimas semanas apontam que o retorno do treinador português promoveu uma mudança concreta dentro do Real Madrid, seja por meio do reaproveitamento de Valverde, da concessão de mais espaço de criação a Güler, da gestão sábia da situação de Vinícius, até chegar à imposição da disciplina e ao fortalecimento do espírito coletivo.

Mourinho deu ao Real Madrid feições mais claras, mas o verdadeiro teste ainda não começou; a vitória sobre o Barcelona pode ser o ponto de partida, mas preservar esse nível e transformá-lo em uma cultura contínua dentro do time é o desafio que determinará o grau de sucesso da segunda passagem do treinador português.