Mourinho gera polêmica com nova declaração: o que aconteceu no primeiro minuto diante do Villarreal?

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Mensagem enigmática do técnico português

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José Mourinho, treinador do Real Madrid, enviou mais uma mensagem enigmática à imprensa espanhola. Questionado repetidas vezes sobre a polêmica da última partida contra o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol, o técnico português evitou entrar no debate e, ao final, convidou os jornalistas italianos a lhe perguntarem sobre o jogo contra a Roma.

O Real Madrid visita a Roma no estádio Olímpico, nesta quarta-feira, na segunda rodada da primeira fase da Liga dos Campeões da Europa.

Mourinho disse na entrevista coletiva antes da partida contra a Roma: "Convido todos vocês a assistirem ao primeiro minuto contra o Villarreal; um minuto é suficiente".

Mourinho foi ainda mais longe, desafiando a imprensa a rever o caso: "O primeiro minuto é suficiente. Se quiserem, podemos discutir o assunto no próximo sábado; aquele primeiro minuto dispensa qualquer explicação para quem entende de futebol".

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Mas o que exatamente aconteceu naquele minuto? O jornal "Marca" apresentou uma análise das imagens, incluindo os dez primeiros minutos da partida.

Jogos da(o) Liga dos Campeões Feyenoord x Como Max

LASK x Liverpool Max

Slovan Bratislava x Stuttgart Max

Manchester City x PSG Max

Shakhtar Donetsk x AEK Athens Max

Bodo/Glimt x Borussia Dortmund Max

Roma x Real Madrid Max

Bétis x Porto Max

Aston Villa x Fenerbahçe Max

















O jornal espanhol afirmou: "No início, foi marcado um impedimento de Mbappé, assinalado pelo árbitro em um lance cuja posição era duvidosa. Minutos depois, o jogador francês se envolveu em um incidente semelhante, também marcado como impedimento. Essas duas decisões levantam questionamentos, ainda que nenhuma delas permita concluir que houve intenção do árbitro. E nenhuma revisão foi exibida durante a transmissão para esclarecer os lances".

A partida entre Real Madrid e Villarreal, que terminou com vitória merengue por 1 a 0 no último sábado, registrou grande polêmica de arbitragem, especialmente depois de Vinícius Júnior marcar o segundo gol do clube, anulado pelo árbitro após consulta ao árbitro de vídeo, com a expulsão do jogador brasileiro por puxar o cabelo de Nathan Salibá, jogador do Villarreal, no início da jogada, o que levou Mourinho a interromper a entrevista coletiva após o confronto.











