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Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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"Mourinho foi o melhor": Gerrard alerta Carrick sobre o Aston Villa

Manchester United x Aston Villa
Manchester United
Aston Villa
Premier League
S. Gerrard
M. Carrick
J. Mourinho
England
Portugal

Lenda do Liverpool aponta o problema do Manchester United

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Steven Gerrard alertou Michael Carrick de que ele precisa vencer o Aston Villa neste domingo, caso contrário a diretoria do Manchester United tomará uma medida decisiva antes da pausa para os jogos das seleções.

Carrick aliviou a pressão com uma emocionante vitória por 3 a 2 sobre a Roma na noite de terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, encerrando uma sequência de nove jogos sem vitória em todas as competições. Mas Carrick sabe que precisa repetir esse desempenho diante do Aston Villa.

De acordo com o jornal Mirror, "o diretor esportivo Jason Wilcox e o CEO Omar Berrada entraram em contato com o trio formado por Eddie Howe, Julian Nagelsmann e Antonio Conte, mas ainda não tomaram uma decisão definitiva sobre o futuro de Carrick".

Leia também: "Um meio-campo sem igual": o trio do Paris supera as lendas de Barcelona e Real?

O Mirror reproduziu as declarações de Gerrard ao canal TNT Sports, no qual ele disse: "Às vezes, um desempenho contra um determinado adversário, de uma determinada maneira, pode dar à diretoria mais confiança e mais esperança".

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08 de nov. de 2026

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E prosseguiu: "O Michael está passando por um momento difícil, e acredito que o próximo jogo no campeonato é decisivo. Acho que, se ele conseguir a vitória, todos vão considerar que essa partida pode ser o primeiro passo rumo à melhora do seu desempenho. Mas todos sabem o quanto uma derrota na última partida antes da pausa para os jogos das seleções pode impactar. Se ele perder esse jogo depois de uma sequência sem nenhuma vitória no campeonato, será algo difícil para ele".

Mourinho teve os melhores resultados: "O problema não está no treinador"

Gerrard criticou recentemente sete jogadores do Manchester United, considerando que eles não estão à altura da equipe, e isso por causa da omissão do clube em dar suporte a Carrick no mercado de transferências, já que o clube decidiu gastar 155 milhões de libras esterlinas em três jogadores para o meio-campo durante a janela de transferências do verão, sem contratar o lateral-esquerdo e o atacante de que o clube tanto precisava.

Gerrard acrescentou: "Diversos treinadores se revezaram no comando deles nos últimos cinco ou seis anos, mas não conseguiram mudar o rumo da equipe. Acredito que (José) Mourinho foi (o melhor), pois ficou em segundo lugar no campeonato e venceu o título europeu, então a missão é difícil no momento, porque não acredito que o problema esteja apenas no treinador ou no auxiliar técnico".

E afirmou: "Acredito que o problema esteja em um grupo de jogadores que não apresentaram um desempenho constante e não deram ao clube o suficiente, além da existência de diversos problemas administrativos. Mencionei recentemente que o Manchester United sofre com vários problemas, e não apenas um, e não acredito que Michael Carrick seja o maior desses problemas".

O Manchester United ocupa a décima sétima posição na tabela de classificação da Premier League, e está separado da zona de rebaixamento apenas pelo saldo de gols, após ter conquistado somente sete pontos em seus nove primeiros jogos.

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