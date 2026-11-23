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José Mourinho, técnico do Real Madrid, fez uma declaração polêmica sobre seus jogadores ao revelar o tamanho do desgaste que o time enfrenta por causa da sequência intensa de jogos e das condições das viagens. Segundo ele, alguns atletas escondem o sofrimento físico para poder entrar em campo e dar o melhor de si.

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Segundo o jornal português “A Bola”, Mourinho falou sobre o desgaste de seu time na entrevista coletiva antes do duelo com o PSV Eindhoven, da Holanda, pela Champions League. O treinador relembrou as dificuldades que os jogadores enfrentaram na última partida, contra o Celta de Vigo, diante do pouco tempo disponível para a preparação e as viagens.

“As condições das viagens, a falta de treinos e o fato de nos reunirmos pela primeira vez apenas um dia antes da partida. Felizmente, tenho jogadores que são ótimos mentirosos, do tipo que me diz que está nas melhores condições para jogar mesmo quando não está”, disse o treinador português.

“Eu os adoro, mas eles dizem que estão em plena forma apesar de estarem sofrendo. Nos minutos finais e nos acréscimos, todos estavam exaustos, mas jogaram com o moral lá em cima. Em circunstâncias normais, você não vence jogos assim”, acrescentou.

Mourinho elogiou a entrega de seus jogadores e afirmou que a vitória sobre o Celta de Vigo não foi apenas um resultado positivo, mas uma prova da determinação do grupo e de sua capacidade de superar circunstâncias difíceis.

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Ele ressaltou que todos os jogadores merecem reconhecimento, inclusive aqueles que esconderam o cansaço e deram o máximo para ajudar o time a somar os pontos.

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O treinador português também comentou a evolução de Jude Bellingham, elogiando sua personalidade de líder e sua maturidade em campo, apesar da pouca idade.

Segundo Mourinho, o meio-campista inglês tem mentalidade vencedora e sempre faz questão de mostrar sua vontade de ganhar. Ele acrescentou que o jogador é um líder dentro de campo e tem uma personalidade marcante.

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As declarações de Mourinho não se limitaram à situação do Real Madrid. O técnico também abordou as mudanças no futebol moderno, com o aumento do número de jogos e a evolução dos métodos de preparação física e de treinamento.

Ele explicou que o controle das cargas físicas passou a depender de ferramentas, dados e comissões técnicas muito mais avançados do que nas gerações anteriores, e reforçou que o jogo mudou bastante e que os treinadores precisam se adaptar a essa nova realidade.

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As falas coincidem com a retomada do debate sobre o impacto físico do calendário apertado, sobretudo depois das lesões de Harry Kane e Désiré Doué, que levantaram questionamentos sobre a capacidade dos jogadores de suportar a pressão cada vez maior.