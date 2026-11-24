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José Mourinho, técnico do Real Madrid, fez mistério sobre o que aconteceu no vestiário do time durante o intervalo do jogo contra o PSV, que terminou com uma vitória ampla do clube merengue, e se limitou a garantir que o que acontece no vestiário não sai de lá.

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O Real Madrid ficou atrás no placar com um gol sofrido no primeiro tempo contra o PSV, na partida disputada na noite de terça-feira no Santiago Bernabéu, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League, mas o gigante espanhol terminou o jogo com uma vitória arrasadora por 5 a 1, depois de um segundo tempo eletrizante.

Após a partida, Mourinho falou sobre a conversa com os jogadores no intervalo, em declarações destacadas pelo jornal espanhol "AS": "O vestiário é como Las Vegas. O que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas. Nós conversamos. Somos amigos e conversamos".

A declaração do treinador português veio depois de uma clara mudança no desempenho do Real Madrid de um tempo para o outro. Mourinho atribuiu a diferença a uma "mudança de mentalidade" e apontou que o time não apresentou o nível exigido no primeiro tempo, antes de melhorar muito após o intervalo.

Ele explicou: "O segundo tempo foi uma questão de mentalidade. Fizemos substituições, sim, a presença de Jude Bellingham nos dá o que nos faltou no primeiro tempo, mas também foi uma mudança coletiva, fomos melhores coletivamente no segundo tempo. Houve uma mudança mental".

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E acrescentou: "No primeiro tempo não encontramos o ritmo, não pressionamos e não vencemos os duelos individuais. No segundo tempo pressionamos lá na frente, a linha defensiva subiu muito e o PSV já não conseguia sair jogando com limpeza pelo meio".

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Mourinho: talvez eu tenha errado nos cálculos sobre Bellingham

Mourinho admitiu que não achava que a presença de Bellingham seria necessária desde o início, até o jogador provar a importância de estar em campo.

"Eu achava que podia vencer sem Bellingham... Talvez eu tenha pensado de forma errada", disse o treinador português.

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Mourinho elogiou o nível apresentado pelo meio-campista inglês depois de entrar: "Ele fez uma partida incrível. Mudou o jogo. Marcou um golaço, porque estava desequilibrado, mas conseguiu recuperar o equilíbrio e finalizar daquela forma".

Ele explicou que a decisão de não contar com Bellingham desde o início teve o objetivo de protegê-lo: "Há jogadores que começam a sentir um pouco de cansaço depois das partidas e, mesmo assim, conseguem jogar, mas pensei, e talvez eu estivesse errado, que poderia vencer sem ele. Tentei protegê-lo ao máximo".

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Mourinho concluiu: "Mas eu sabia que tinha um banco de reservas excepcional, e a presença dele ali hoje foi decisiva".

15 pontos deixam o Real Madrid perto das oitavas de final

Mourinho afirmou que o Real Madrid está em boa situação na fase de liga, depois de chegar aos 15 pontos, e indicou que, em sua avaliação, o time precisa de mais 3 ou 4 pontos para evitar a disputa dos playoffs.

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Ele disse: "15 pontos é muito bom. Acho que precisamos de mais 3 ou 4 pontos para não jogar o playoff, e temos que manter essa sequência positiva".

O Real Madrid lidera a classificação da competição com 15 pontos e 100% de aproveitamento após cinco rodadas. Os oito primeiros colocados se classificam diretamente para o mata-mata ao fim da fase de liga.

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Mourinho também revelou que as substituições não estiveram ligadas a um único fator. Segundo ele, ter dois jogadores com cartão amarelo em um jogo com atletas velozes representava um risco, além de ele querer aproveitar a boa condição de alguns jogadores da defesa.

Ele disse: "Tínhamos dois jogadores com cartão amarelo numa partida com jogadores rápidos, e isso era um perigo. Além disso, é claro que os zagueiros que jogam mais têm um ritmo melhor. Dean é o melhor na saída de bola, e Konaté também está bem, então pensei que essas substituições poderiam nos ajudar".