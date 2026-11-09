Mourinho diante de um teste difícil: solução chocante para a crise de Vinícius coloca Mbappé em apuros!

Com a ausência de Vinícius Júnior, o Real Madrid melhorou, o que trouxe de volta a pergunta que assusta a todos no Bernabéu: o que fará Mourinho quando o brasileiro voltar?

Após a grande vitória sobre o Valencia (3 a 0) em Mestalla, última partida que Vinícius disputou antes de ser suspenso por quatro jogos no Campeonato Espanhol devido à sua expulsão diante do Villarreal, o desempenho da equipe melhorou de forma notável em sua ausência. E, agora, o seu retorno se tornou o problema mais difícil enfrentado pelo técnico.

Na rádio "Cope", o ex-goleiro da seleção espanhola Santi Cañizares, que atuou por Valencia e Real Madrid, não hesitou em apresentar a solução que considera a única possível, uma solução chocante que vai virar de cabeça para baixo todos os cálculos em Madri.

A solução é jogar como atacante

Cañizares abordou o assunto afirmando: "Vamos ver agora como ele vai reintegrá-lo à equipe", em referência à decisão que Mourinho terá de tomar sobre o retorno do brasileiro.

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E o ex-jogador de Valencia e Real Madrid continuou: "Vinícius é um jogador que, claramente, não vai passar despercebido, e não será deixado de lado".

Em seguida, propôs uma solução para integrar Vinícius, dizendo: "Para mim, a solução diante de Mourinho é que o astro brasileiro jogue como centroavante, no lugar de Mbappé", solução essa que o craque francês rejeita.

Com essa frase, Cañizares soltou a bomba: Vinícius deve ocupar o lugar de Mbappé no comando do ataque, e não jogar ao seu lado pela ponta.

Juntos, mas sem identidade

Cañizares prosseguiu afirmando: "É a única alternativa possível para ele. Com os dois juntos em campo, a equipe ainda pode vencer as partidas, mas não terá a mesma identidade, o mesmo equilíbrio e o mesmo clima positivo."

Com Vinícius e Mbappé juntos, o Real Madrid vence, mas perde algo mais importante: a identidade, o equilíbrio e o clima positivo que surgiram na ausência do brasileiro.

Missão impossível para Mourinho

Cañizares disse: "Esse é um problema difícil de resolver. Se ele conseguir fazer Vinícius jogar e integrá-lo à dinâmica da equipe, será realmente uma grande conquista".

E acrescentou: "Se Mourinho conseguir fazer Vinícius correr, merecerá uma salva de palmas".

Cañizares destacou o papel de Bellingham no desempenho do Real Madrid, dizendo: "Quando ele está em campo, é uma pessoa muito generosa; quando vê os outros se esquivando de suas responsabilidades, provoca a raiva deles, e, mesmo que quisesse, não seria como antes. Há outros como Bellingham, mas com ele isso fica mais evidente".

Assim, a bola fica agora com Mourinho. Ele tem a coragem de transformar Vinícius em centroavante no lugar de Mbappé? E será capaz de fazê-lo correr, defender e se integrar à dinâmica da equipe? Cañizares ressaltou que, se ele conseguir, será uma conquista digna de uma calorosa salva de palmas, e, se não conseguir, a crise de Vinícius pode se transformar na crise de todo o Real Madrid.