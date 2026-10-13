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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduzido por

Mourinho define situação de Huijsen e aguarda retorno de dupla do Real

J. Mourinho
D. Huijsen
Eder Militao
R. Asencio
Real Madrid
Roma
T. Courtois
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Difícil escolha para o treinador português

O Real Madrid segue com sua preparação em Valdebebas antes de viajar a Roma para disputar a segunda partida na Liga dos Campeões da Europa, com o retorno de o técnico José Mourinho podendo contar com Dean Huijsen, enquanto aguarda o retorno de Éder Militão e Ferland Mendy aos gramados.

Segundo o jornal espanhol "Marca", o Real Madrid realizou o treino com a participação de 22 jogadores disponíveis em campo, com exceção dos goleiros Thibaut Courtois e Andriy Lunin.

O treino também marcou o retorno de Éder Militão e Ferland Mendy ao trabalho coletivo, mas espera-se que ambos não participem do próximo confronto europeu.

Mourinho retomou seu hábito anterior de treinar em Madri e apenas realizar a obrigatória conferência de imprensa no estádio da equipe adversária que o Real Madrid enfrenta na Liga dos Campeões da Europa. Por isso, o treinador não recorreu a nenhum jogador da equipe de base durante a sessão de treinamento.

A lista do Real Madrid teve o retorno de Huijsen em comparação com a última partida, depois de ele ter desfalcado o confronto contra o Villarreal por suspensão, em razão do cartão vermelho recebido durante o jogo do derby.

Mourinho precisa agora definir a dupla de zaga em que vai confiar diante da Roma, tendo Antonio Rüdiger, Huijsen e Ibrahima Konaté entre as opções disponíveis.

Huijsen, ex-jogador do Bournemouth, conta com grande confiança do treinador português, apesar de o Real Madrid continuar sofrendo com a escassez de opções defensivas, especialmente na posição de zagueiro.

Na lista de lesionados do time, restam apenas Éder Militão e Raúl Asencio.


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