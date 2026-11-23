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José Mourinho elevou o estado de alerta no Real Madrid antes do duelo contra o PSV, da Holanda, amanhã, terça-feira, no Santiago Bernabéu, pela Liga dos Campeões. O treinador advertiu os jogadores para não subestimarem o adversário, apesar da diferença de nomes e de fama, enquanto se prepara para fazer mudanças no time titular com o objetivo de administrar o desgaste físico e garantir que o elenco esteja em condições de encarar uma semana repleta de jogos.

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O site espanhol "Defensa Central" revelou que Mourinho enviou uma mensagem clara aos jogadores do Real Madrid, enfatizando a necessidade de encarar o PSV com total seriedade e de não se deixar enganar pelo status do time holandês em comparação com clubes como Inter de Milão, Arsenal e Roma. Afinal, o adversário lidera o campeonato nacional e tem capacidade de bagunçar os planos do time merengue caso a equipe não entre em campo com a concentração necessária desde os primeiros minutos, o que levou o treinador a alertar contra qualquer possível relaxamento.

O alerta de Mourinho vem depois da atuação do Real Madrid contra o Celta de Vigo, quando a equipe sofreu no primeiro tempo e permitiu que o adversário ameaçasse seu gol, antes de evitar o tropeço graças ao gol decisivo de Carlos Espí a 5 minutos do fim. O time saiu com a vitória por 2 a 1, em um jogo que expôs alguns problemas que o treinador português não quer ver repetidos diante do PSV, sobretudo porque as partidas da Liga dos Campeões não oferecem muita margem para corrigir erros.

O confronto representa uma oportunidade importante para o Real Madrid, que soma 12 pontos, manter a campanha perfeita na fase de liga do torneio europeu. A equipe divide com o Paris Saint-Germain o aproveitamento de 100% nesta fase e almeja garantir cedo a classificação direta para as oitavas de final. Uma vitória sobre o PSV daria um impulso forte à sua posição na tabela antes do aguardado duelo contra o Arsenal, no Emirates Stadium, em 9 de dezembro, partida que pode ter grande peso na definição do caminho do time na competição.

Para administrar a carga física, Mourinho planeja manter a política de rodízio que vem adotando com os jogadores mais utilizados. Ele já havia deixado Aurélien Tchouaméni, Marc Cucurella e Fede Valverde no banco de reservas contra o Celta de Vigo, e a expectativa é que volte a dar descanso a alguns atletas diante do PSV para evitar o desgaste acumulado, especialmente com a maratona de jogos e a sequência de compromissos, além do desejo de manter o grupo em condições na próxima fase da temporada sem sacrificar a força competitiva da equipe.

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A previsão é de que Vinícius Júnior volte ao time titular, ao lado de Valverde e Tchouaméni, que desfalcou a equipe contra o Celta de Vigo por causa de uma lesão no adutor. Ao mesmo tempo, as atenções se voltam para a possibilidade de poupar Trent Alexander-Arnold e Yan Diomande, e talvez Dean Huijsen e Ibrahima Konaté, além de Eduardo Camavinga e Bernardo Silva, já que a comissão técnica deseja distribuir os minutos em campo de forma equilibrada. Raúl Asensio segue fora por causa de uma fratura por estresse no osso da perna, que o levou a passar por cirurgia, e Ferland Mendy não foi inscrito na lista do time para a competição europeia.

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Essa estratégia pode abrir caminho para a participação de um número maior de jogadores, com destaque para Endrick Felipe, Brahim Díaz, Thiago Pitarch e Carlos Espí, especialmente se o Real Madrid conseguir impor seu domínio e resolver a partida cedo.