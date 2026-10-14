Mourinho aos interessados em contratar a estrela do Real Madrid: esqueçam isso completamente

José Mourinho, técnico do Real Madrid, enviou uma mensagem decisiva aos clubes interessados em contratar o brasileiro Endrick, atacante do time merengue, ao afirmar que faz questão da permanência do jogador, apesar da pouca utilização nesta temporada e das crescentes especulações sobre sua saída na próxima janela de transferências de inverno.

Endrick, de 20 anos, é um dos nomes cotados para deixar o Real Madrid em janeiro, após ter atuado por apenas 4 minutos nesta temporada, em meio ao interesse de clubes da Premier League, com o Aston Villa à frente, além dos italianos Roma e Milan.

Apesar da participação limitada do atacante brasileiro, Mourinho, em entrevista à televisão brasileira antes do confronto entre Real Madrid e Roma, negou que exista intenção de dispensá-lo e enviou uma mensagem clara aos clubes que monitoram sua situação.

Disse o treinador português, de acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo": "Eles têm que esquecer isso, esquecer completamente. Se há algum clube interessado no Endrick e esperando para contratá-lo, que se sente e espere, porque vai se cansar de esperar".

Mourinho revela o motivo da ausência de Endrick

Mourinho explicou que a lesão sofrida por Endrick o afastou do time por mais de um mês, mais precisamente por um período entre quatro e cinco semanas, e destacou que conversou com o jogador depois de assumir o comando, mas as circunstâncias não permitiram lhe dar minutos suficientes de jogo após a recuperação.

O treinador português acrescentou que planejava colocar Endrick em campo durante o confronto com o Villarreal, antes de seus cálculos mudarem após a expulsão de Vinicius Junior.

Mourinho disse: "O time não teve sorte naquele momento, porque estávamos nos preparando para colocar o Bernardo e o Endrick quando marcamos o gol. E com a vantagem no placar, jogando com dez jogadores, o treinador muda suas decisões e busca outras opções".

"Não acho que ele precise de um empréstimo"

Mourinho reforçou sua admiração pelo potencial do atacante brasileiro e afirmou que ele conta com sua confiança, e que a pouca utilização até agora não significa que esteja fora de seus planos.

E disse: "É um jogador de quem eu gosto muito e a quem me divirto assistir. Tem um grande potencial e é um jogador muito importante para nós".

Mourinho encerrou suas declarações confirmando que rejeita a ideia de uma saída de Endrick por empréstimo, ao dizer: "Qualquer clube interessado no Endrick terá que me enfrentar, porque eu não acho que ele precise sair por empréstimo. Ele vai alcançar um grande sucesso aqui".