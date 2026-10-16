Mourinho agradece aos torcedores da Roma: "Emoção e gratidão eterna"

O retorno de José Mourinho ao Estádio Olímpico, desta vez como adversário da Roma, despertou emoções especiais no técnico português. Apesar da vitória por 4 a 3 de seu Real Madrid sobre a Roma na Champions League, o Special One quis deixar uma mensagem especial para os torcedores do clube, que tiveram um papel importante em sua carreira. Em uma publicação em seu perfil no Instagram, Mourinho relembrou sua ligação com a capital e ressaltou que alguns momentos vão além dos resultados em campo.





Esta foi a mensagem publicada pelo ex-técnico da Roma: "Quando os momentos mais bonitos de uma longa carreira não são nem os gols nem as vitórias, mas sim emoções pelas quais só posso expressar humildemente minha gratidão. Obrigado, Roma, obrigado, torcedores da Roma. Emoções e eterna gratidão a vocês. José."





As palavras mostram mais uma vez a relação especial entre Mourinho e a torcida da Roma, que permaneceu forte apesar da separação em janeiro de 2024. O português, que levou a Roma ao título da Conference League em 2022 e à final da Europa League em 2023, quis celebrar as emoções vividas em seu retorno ao Olímpico, deixando em segundo plano a vitória conquistada pelo Real Madrid.