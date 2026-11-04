José Mourinho, técnico do Real Madrid, afirmou que sua equipe tem como objetivo somar o maior número possível de pontos nas duas rodadas restantes da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, a fim de terminar a fase entre os oito primeiros colocados e evitar disputar os playoffs.

O Real Madrid conquistou uma difícil vitória sobre o anfitrião AEK Atenas, da Grécia, pelo placar de 3 a 2, depois de estar atrás no placar da partida disputada na noite desta quarta-feira pela quarta rodada da fase de liga.

Mourinho falou após a vitória, em entrevista à rede "Movistar Plus", apontando que sua equipe não aceitou se contentar com o empate após o placar ficar em 2 a 2, e preferiu arriscar para conquistar os três pontos.

O treinador português disse, conforme publicado pelo jornal espanhol "As": "Foi um final emocionante, mas lutamos por isso. Quando o placar ficou em 2 a 2, não nos conformamos, embora fosse um resultado aceitável, pois nos daria 10 pontos e garantiria nossa classificação para os playoffs. Queríamos mais, arriscamos e conseguimos os pontos que agora nos garantem a classificação para os playoffs. E agora temos que buscar mais pontos para evitar disputá-los".

Mourinho elogiou a atuação do AEK Atenas, recusando-se a reduzir a dificuldade do início do Real Madrid na partida ao fato de sua equipe não ter apresentado seu nível habitual, e disse: "É normal que alguns digam que a equipe mais forte não começou bem e não apresentou seu nível, mas eu digo a verdade: vi o AEK Atenas fazer uma grande partida, e eles jogaram num nível acima de suas capacidades".

E acrescentou: "Analisamos muitas partidas do AEK Atenas, mas eles fizeram a melhor partida deles, mostraram grande intensidade desde o primeiro minuto, venceram os duelos e a primeira e a segunda bola, e foram sempre perigosos nas transições ofensivas. E mesmo após o empate por 2 a 2, não se mostraram como uma equipe que se contentou com o resultado e decidiu defender para manter um ponto; pelo contrário, quiseram vencer. Fizeram uma partida muito grande".

Sobre a cobrança para que Federico Valverde finalize mais, Mourinho explicou que o jogador possui essa capacidade, mas a situação se torna mais difícil quando ele atua na posição de lateral-direito, acrescentando: "Não pedi a ele que finalizasse hoje; na verdade, disse a ele que a partida havia ficado aberta e que tínhamos que jogar com muita velocidade".

Mourinho também elogiou a atuação de Vinícius Júnior, afirmando estar satisfeito com o que o jogador brasileiro apresentou, apesar de tê-lo substituído durante a partida.

E disse: "Para mim, ele fez uma boa partida. Depois disso, preferi dar um pouco de vitalidade ao lado esquerdo por meio de duas substituições, e quis dar a esse lado mais frescor, mas o Vinícius fez uma partida muito aceitável na minha opinião".