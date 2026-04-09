Em uma iniciativa oficial que surge em meio às repercussões da final da Copa Africana das Nações de 2025, o presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), Dr. Patrice Motsepe, realizou hoje, quinta-feira, em Rabat, uma reunião com o presidente da Federação Real Marroquina de Futebol, Fawzi Lekjaâ.

A reunião ocorreu no Centro da Academia de Futebol Mohammed VI, na presença do primeiro vice-presidente da CAF, Fawzi Lekjaâ, e do secretário-geral interino da CAF, Samson Adamo.

Motsepe fez declarações à imprensa nas quais confirmou o total compromisso da CAF com as leis e regulamentos oficiais, afirmando: “Devemos aguardar a decisão final do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS)”.

Ele acrescentou: “Estamos seguindo o caminho legal, e é nosso dever proteger a integridade e a reputação das 54 federações; devemos respeitar qualquer decisão proferida pelo Tribunal Arbitral do Esporte, para resolver definitivamente a controvérsia sobre 2025”.

O presidente da Confederação Africana de Futebol fez uma advertência, dizendo: “Devemos ter cautela em relação a esse ponto e, quando houver alegações infundadas, tentaremos corrigi-las”.

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O presidente da CAF voltou a falar sobre a final da Copa Africana das Nações, dizendo: “Uma grande decepção. Estamos atualmente trabalhando em alterações abrangentes nas leis e regulamentos que regem a competição”.

E continuou: “A CAF está trabalhando atualmente para alterar uma série de artigos nos regulamentos gerais e nas normas específicas da CAN, para garantir que tais irregularidades não se repitam”.

Ele observou: “No futuro, as sanções serão mais rigorosas, proporcionais às infrações, com o objetivo de proteger a credibilidade do futebol africano, garantir o respeito às regras e promover a imagem do esporte no continente e no mundo”.

Por outro lado, Motsepe elogiou a organização marroquina do torneio continental, afirmando: “A Copa Africana das Nações de 2025 foi a edição de maior sucesso da história do torneio, apesar dos desafios enfrentados na final”.

E acrescentou: “Todos os aspectos – hotéis, estádios e todos os detalhes – estiveram no mais alto nível; por isso, considero-a uma edição de sucesso por excelência”.