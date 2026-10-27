Os comentaristas do Voetbalpraat não poupam elogios a Charles Vanhoutte. Sjoerd Mossou chega a se perguntar por que o Ajax não tentou contratar o meio-campista do Feyenoord para ser seu número 6.
Vanhoutte, de 28 anos, assinou contrato por três temporadas no verão passado. O meio-campista belga é presença constante no time de Giovanni van Bronckhorst e já disputou 10 partidas na Vriendenloterij Eredivisie e três na Liga dos Campeões.
"Vanhoutte é quem dá liga ao time. É isso que as pessoas querem", conclui Kenneth Perez após vê-lo no duelo de domingo contra o PSV. Martijn Krabbendam, jornalista que acompanha o clube, concorda plenamente. "Algumas vezes, quando ele foi substituído, dava para ver claramente que o Feyenoord perdia completamente o controle."
"É até meio estranho que o Ajax tenha passado 4,5 anos procurando um número 6. Ele também não teria sido uma boa opção para o Ajax?", pergunta Mossou, entrando na discussão sobre Vanhoutte.
"É um Hendo (Jordan Henderson, nota da redação) barato, mas bom. O Feyenoord pagou apenas 5,5 milhões de euros por ele", diz Krabbendam, referindo-se ao valor da transferência de Vanhoutte.
Vanhoutte é presença certa no meio-campo do Feyenoord, líder da Eredivisie. Van Bronckhorst costuma escalar Oussama Targhalline e Gjivai Zechiël ao lado dele no meio-campo.
O reforço belga também foi titular no confronto de peso contra o PSV no domingo. Ele foi substituído por Jakub Moder pouco antes do fim da partida. Moder voltou a ter condições de jogo após uma lesão prolongada.