Morte repentina do filho de um jogador do Manchester United

A lenda do Manchester United, Mark Hughes, lamentou a morte de seu filho Alex, que faleceu repentinamente aos 38 anos, o que provocou uma onda de pesar no meio do futebol britânico.

De acordo com um comunicado oficial divulgado pela Associação de Treinadores da Liga Inglesa (LMA), Hughes e sua família expressaram seu profundo pesar, afirmando: “Eu e Jill estamos profundamente tristes com a perda repentina e inesperada de nosso amado filho Alex”.

O comunicado acrescentou: “Alex era um filho maravilhoso, irmão de Curtis e Zena, e um marido e pai dedicado a Jessica e aos seus dois lindos filhos, Sebastian e Leonardo”.

Alex ocupava o cargo de diretor de contratações de jogadores no clube de futebol Grimsby Town, onde era amplamente respeitado por seus colegas e amigos no meio futebolístico.

O comunicado concluiu: “Ele tinha muitos amigos e colegas excelentes. Todos sentiremos muita saudade dele. Pedimos privacidade neste momento de luto”.

O comunicado não revelou as causas da morte repentina, enquanto mensagens de condolências de clubes e personalidades do futebol britânico chegavam em grande número à família de Hughes.

Vale lembrar que Mark Hughes é considerado uma das lendas do Manchester United, clube com o qual conquistou dois títulos da Premier League e três da FA Cup, antes de seguir uma carreira de sucesso como técnico em vários clubes ingleses.