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A doença pôs fim à trajetória de um goleiro acostumado a conquistar títulos e que vestiu a camisa de seu país em grandes competições. Ingvar Jónsson morreu aos 37 anos, após uma luta contra o câncer, deixando uma carreira repleta de conquistas e um clima de tristeza no meio esportivo islandês.

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O Víkingur Reykjavík e a Federação Islandesa de Futebol anunciaram nesta quarta-feira a morte do ex-goleiro, meses depois de ele ter sido diagnosticado com câncer em maio passado. As entidades confirmaram que ele faleceu cercado por seus entes queridos e manifestaram condolências à família, aos amigos e aos companheiros, em uma perda que causou choque e tristeza no futebol islandês.

Jónsson havia chegado ao Víkingur em fevereiro de 2020 e defendeu as cores do clube até encerrar a carreira profissional em maio passado, coincidindo com a descoberta da doença. Seus últimos meses de vida se transformaram em uma jornada dura longe dos gramados, já que ele precisou enfrentar um desafio de saúde que interrompeu de forma repentina sua trajetória no futebol.

A solidariedade ao goleiro islandês chegou também à seleção nacional. Seus companheiros fizeram questão de apoiá-lo após o anúncio da doença e entraram em campo com camisas com mensagens de apoio durante um amistoso contra a Argentina, em junho passado, nos Estados Unidos. A iniciativa buscou conscientizar sobre a doença e demonstrar apoio a ele naquele momento difícil, em uma cena que refletiu o tamanho do reconhecimento que ele tinha dentro da seleção.

Jónsson deixou uma marca clara no futebol islandês: conquistou o campeonato nacional cinco vezes, além de três títulos da Copa da Islândia e três da Supercopa da Islândia. Ele também teve experiências profissionais na Islândia e na Noruega, defendendo Njarðvík, Stjarnan e Víkingur Reykjavík, além de Start, Sandnes Ulf e Sandefjord, acumulando experiências variadas ao longo da carreira entre os dois países.

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Na seleção, o goleiro disputou oito partidas pela equipe principal da Islândia e também representou as seleções sub-19 e sub-21. Ele fez parte do grupo que disputou a Eurocopa de 2016, um dos momentos mais marcantes da história do futebol islandês, antes de decidir se aposentar da seleção em junho de 2022, após anos de dedicação à camisa de seu país.