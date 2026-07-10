Morte de uma jovem... Comemorações da França pela vitória sobre o Marrocos se transformam em tragédia

As comemorações da torcida francesa pela classificação para as semifinais da Copa do Mundo de 2026 se transformaram em tragédia, após a morte de uma jovem de 17 anos durante as comemorações que se seguiram à vitória da seleção francesa sobre o Marrocos por 2 a 0 nas quartas de final; as autoridades abriram uma investigação para apurar as circunstâncias do incidente.

A rede RMC informou que o incidente ocorreu após a meia-noite de quinta-feira, na cidade de Olenau-Emery, no norte da França, onde a jovem caiu em circunstâncias que ainda permanecem obscuras, antes de falecer em consequência dos ferimentos.

A rede informou que as autoridades prenderam uma pessoa e a mantêm sob custódia para investigação, enquanto se aguarda que o Ministério Público divulgue os resultados das investigações preliminares e esclareça todas as circunstâncias do incidente.

Comemorações tranquilas, apesar de alguns incidentes

Apesar da tragédia, a polícia francesa confirmou que o clima das comemorações em Paris e nos subúrbios foi, em geral, tranquilo após a vitória dos “Galo”.

Acrescentou ainda que as aglomerações de pessoas transcorreram sem grandes distúrbios, tendo sido registrados alguns incidentes isolados e esporádicos, entre os quais se destacam a queima de fogos de artifício e o uso de bombas de fumaça em várias áreas.

De acordo com um balanço preliminar divulgado pela RMC, as forças de segurança prenderam 10 pessoas durante as comemorações em Paris e seus subúrbios.

A fonte de segurança esclareceu que três prisões ocorreram por roubo de celulares, enquanto quatro pessoas foram detidas por acusações relacionadas à violência e porte de armas; outras três foram detidas por uso de fogos de artifício na região de Seine-Saint-Denis.

As autoridades ainda não confirmaram se todas as prisões resultaram em detenção formal ou na formulação de acusações.

Ferido durante briga em Paris

Em um incidente separado, ocorreu uma briga entre vários torcedores no 7º distrito da capital, Paris, que resultou em ferimentos leves em uma pessoa após ela ter sido esfaqueada na região do quadril, antes de ser levada ao hospital para receber tratamento.

Além disso, a região de “Grand Rex” passou por distúrbios após o cancelamento da transmissão da partida devido a uma queda de energia, o que levou os torcedores a acompanharem o jogo em cafés e bares próximos, antes que alguns deles saíssem às ruas após o apito final, o que causou um transtorno temporário no trânsito, antes que a polícia conseguisse restabelecer a ordem sem que houvesse confrontos de grande magnitude.

As autoridades francesas classificaram o confronto entre França e Marrocos como um dos jogos de alto risco à segurança, devido à sua sensibilidade e à importância da classificação para as semifinais; no entanto, as comemorações transcorreram de forma tranquila na maioria das regiões, com exceção de incidentes isolados ocorridos em algumas cidades, tendo em destaque a morte da jovem que ensombrou o clima de alegria francesa.

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