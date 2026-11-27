Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

O mundo do futebol está de luto: Juary morreu. O ex-atacante brasileiro (foto: Inter.it) morreu em seu país aos 67 anos.

Ao longo da carreira, defendeu Santos, Avellino, Inter de Milão, Ascoli, Cremonese e Porto. Pelo clube português, conquistou o título europeu em 1987, quando marcou o gol da vitória de virada por 2 a 1 na final da Copa dos Campeões contra o Bayern de Munique após o empate marcado pelo argelino Rabah Madjer, apelidado de calcanhar de Alá.

Inesquecível era a comemoração de Juary, que dançava junto à bandeirinha de escanteio.

Em busca de um substituto para o ídolo da torcida Gianluca De Ponti, vendido à Sampdoria, o Avellino levou Juary para a Itália ao contratá-lo do Tecos, do México, em 1980, quando o futebol italiano voltou a permitir a entrada de estrangeiros.

Publicidade Publicidade

"El Gringo" Sergio Clerici indicou Juary a Vinicio. O presidente mexicano pediu que Juary o acompanhasse para observar jogadores que poderia contratar. Depois, no avião, confessou que o havia vendido a um time italiano. Sibilia, então presidente do Avellino, recebeu-o no aeroporto e disse aos seus dirigentes: "Io v'aggio chiesto 'no giocatore e m'aviti portato 'no criaturo". Traduzindo do dialeto da Campânia: "Pedi a vocês um jogador de futebol e me trouxeram uma criança".

Tópicos relacionados

Mas, no ano do terremoto, ele conseguiu levar o time de Avellino a escapar do rebaixamento, apesar da punição de cinco pontos na classificação. Até gravaram um disco para ele: "Sarà così, Juary Juary".

Após duas temporadas, Juary se transferiu para a Inter de Milão, que, porém, o havia contratado para usá-lo como moeda de troca: o presidente do clube, Ernesto Pellegrini, queria Schachner, que foi para o Torino, e acabou ficando com Juary. As dificuldades para atuar ao lado de Beccalossi e Muller não o ajudaram a se adaptar ao time: "Em Avellino, eu era um deles; em Milão, um entre tantos", disse. Depois de marcar um gol contra o Catanzaro em um San Siro coberto pela neblina, brincou: "Só eu e o árbitro vimos o gol".

Publicidade

Foi então que Carletto Mazzone o chamou para o Ascoli ("Vejo que você está triste em Milão. Venha para cá que vou fazer você se divertir") e Emiliano Mondonico o chamou para a Cemonese, que depois caiu para a Serie B.

Depois de pendurar as chuteiras, Juary voltou à Itália, onde treinou Banzi, Aversa Normanna e Sestri Levante.

Publicidade

O PESAR DO AVELLINO

O U.S. Avellino 1912, entristecido com a notícia da morte de Jorge Juary dos Santos Filho, um dos símbolos do clube, pelo qual disputou 34 partidas e marcou 13 gols na Serie A, contribuindo para que o time escapasse do rebaixamento nas temporadas 1980/81 e 1981/82, expressa sinceras condolências à família do ex-jogador e treinador brasileiro.

Publicidade

O ex-dirigente do Avellino, Pierpaolo Marino, escreveu no X: "Querido Juary, você foi mais do que um irmão para mim. Nossa primeira contratação de um estrangeiro. Você me acompanhava todas as manhãs com suas mensagens de bênção, e eu ficava feliz por saber que você estava ali.

Hoje, o vazio que você deixa no meu coração é realmente impossível de preencher. Peço que continue jogando suas balas na rede adversária, até no Paraíso, como fazíamos antes dos jogos do Avellino.

Publicidade

Para sempre comigo, querido Jujù".

A MENSAGEM DA INTER DE MILÃO

Publicidade

O FC Internazionale Milano e todo o universo da Inter se unem em pesar pela morte de Juary e, ao recordá-lo, prestam solidariedade a seus familiares.

Nascido em São João de Meriti em 1959 e formado como jogador no Santos, Juary Jorge dos Santos Filho chegou à Itália em 1980 para defender o Avellino.

Publicidade

Em 1982, chegou à Inter de Milão, pela qual disputou a temporada 1982/83: 21 partidas e dois gols no campeonato, um gol na Copa da Itália e outro na Copa da Uefa. Encerrou sua passagem com 36 partidas e quatro gols no total, antes de se transferir para o Ascoli e depois para a Cremonese. Em 1987, conquistou a Copa dos Campeões ao marcar o gol decisivo na final contra o Bayern de Munique.

O clube presta solidariedade à família e a todas as pessoas próximas a ele.

Publicidade

A DESPEDIDA DO PORTO

O FC Porto está de luto pela morte de Juary, ex-jogador e figura-chave de um dos capítulos mais gloriosos da história do clube. Foi o atacante brasileiro quem marcou o gol que selou a vitória por 2 a 1 sobre o Bayern de Munique na final da Copa dos Campeões, momento que, em 27 de maio de 1987, abriu caminho para a conquista do primeiro título internacional da história do clube.

Publicidade

Durante sua passagem pelo FC Porto, entre 1985 e 1988, Juary conquistou uma Copa dos Campeões, uma Copa Intercontinental, dois títulos nacionais e uma Copa de Portugal, ligando seu nome para sempre à história do clube.

A imagem de sua comemoração após o gol que completou a virada na final em Viena permanecerá na memória de todos os torcedores do FC Porto. Foi, em grande parte, graças a Juary que o FC Porto chegou ao topo do futebol europeu e mundial.

Publicidade

Neste momento de profunda dor, o FC Porto apresenta suas mais sinceras condolências à família e aos amigos de Juary, expressando sua solidariedade e gratidão pela contribuição que ele deu ao clube.

Adeus, Juary.