Morreu aos 78 anos Gianpietro Marchetti, ex-jogador da Atalanta, da Juventus e da seleção italiana. Ele também teve grande sucesso como dirigente: foi diretor esportivo do Piacenza, que, em meados dos anos 1990, chegou pela primeira vez à Serie A, com Leonardo Garilli na presidência e Gigi Cagni no comando técnico.

A VIDA - Lateral-esquerdo, zagueiro e também volante em campo (conquistou dois títulos italianos com a Juventus e disputou cinco partidas pela seleção italiana), Marchetti iniciou a carreira como dirigente na Triestina nos anos 1980. Em 1988, chegou ao Piacenza de Garilli e foi peça-chave na montagem da equipe que se tornou inesquecível, com a ascensão da Serie C à Serie A. No Piacenza, onde Walter Novellino havia assumido o comando técnico, ficou até 2001, acumulando quatro acessos (um à Serie B e três à Serie A) e seis temporadas na primeira divisão.