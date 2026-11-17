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Praticamente não há dúvidas: em janeiro, Francesco Camarda deixará o Milan para jogar por empréstimo após uma primeira metade de temporada particularmente difícil e decepcionante. Mas para onde irá o jogador nascido em 2008? Ficará na Itália ou irá para o exterior? Fabrizio Romano e Matteo Moretto analisam a situação:

"Em janeiro, a menos que haja uma mudança surpreendente de cenário, Camarda sairá por empréstimo para jogar. Ele teve pouco espaço neste início de temporada. Também é justo que Camarda tenha mais tempo para amadurecer. Ele marcou pela equipe sub-21: os sinais estão aparecendo. Falou-se muito do Genoa, mas essa possibilidade não parece tão forte. Ainda assim, não faltarão interessados nele em janeiro".

"Há muitos clubes que já estão se movimentando. O jogador tomará uma decisão em comum acordo com o Milan. Já estamos dizendo há algum tempo: o Milan quer um atacante em janeiro, e isso está mais do que confirmado. A busca por um atacante levaria Camarda a procurar uma opção para ter sequência em outro lugar. Eu não descartaria um empréstimo de Camarda para o exterior. Uma opção fora da Itália para ter minutos em campo, em um projeto que lhe dê sequência, importância e tempo de jogo. O jogador tem muita vontade de mostrar seu valor e marcar gols. Mas, até agora, não temos informações de que a possibilidade de ir para o Genoa esteja tão forte".