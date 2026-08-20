Moreira: "Jogar no Milan quer dizer conquistar troféus, chegar foi um choque"

Em entrevista aos canais oficiais do Milan, Diego Moreira, última contratação do mercado de verão do Milan, deu as seguintes declarações:





MOREIRA SOBRE A CHEGADA AO MILAN

"Fiquei um pouco chocado porque jogar no Milan significa conquistar troféus e fazer parte de um clube de história gloriosa, no qual atuaram muitos grandes campeões. O Milan é um grande clube com determinadas expectativas, e este é o momento certo para eu chegar aqui".





MOREIRA SOBRE SEUS OBJETIVOS

"Não é possível alcançar nenhum objetivo sem o trabalho em equipe. Vou dar tudo pelos meus companheiros em campo e nos treinos, tentando fazer nossos torcedores felizes. Para mim, é importante ser feliz e vou tentar alcançar nossos objetivos, vencer o campeonato e tudo o que for possível vencer".





MOREIRA SE APRESENTA AOS TORCEDORES





"As pessoas me veem nas redes sociais, lá eu rio e danço sempre, mas isso não significa que eu seja sempre assim. Sei bem quando é hora de trabalhar. Sei o que quero da minha vida e da minha carreira, sei o que é necessário fazer para ter sucesso e alcançar meus objetivos. As pessoas precisam entender que sou uma pessoa simpática, mas sei quando é o momento de estar concentrado, sei dar tudo em campo pelos companheiros e pelos torcedores. Isso nunca vai mudar, faz parte de mim. Sei o que quero e onde quero chegar. Sei o que devo fazer e vou fazer. Depende de você mesmo: é importante encontrar dentro de si aquele instinto animal que permite crescer. Eu tenho isso dentro de mim. Se não for você a querer uma coisa, pode pedir ajuda a qualquer pessoa, mas nada vai mudar".





MOREIRA SE DESCREVE

"Eu sorrio sempre, estou sempre feliz e tento deixar as pessoas alegres. Alegria é a melhor palavra para me descrever. É a mistura de culturas e das minhas origens que faz de mim a pessoa que sou".





MOREIRA E A IMPORTÂNCIA DE SUA FAMÍLIA

"Minha família sempre me diz que nasci com a bola. Fico feliz com isso, mas nem meu pai nem meu avô me empurraram para jogar futebol. Ninguém me obrigou, ninguém me disse o que fazer. A única coisa que faço é jogar futebol e me divertir. Meu pai também jogava futebol, ele fez a carreira dele e deixou sua marca. Minha mãe é muito importante para mim e tem um papel na minha vida que ninguém poderia ocupar. Ela me dá tudo e sempre fez tudo por mim".





MOREIRA E A PAIXÃO PELA MÚSICA E PELA MODA

"Escuto música em todos os momentos do dia. Quando vou para o treino ou para o jogo e também quando estou em casa sozinho. A música é importante, me faz feliz. Às vezes posso estar triste, mas ouvir música muda meu humor e me dá vontade de cantar e dançar. Isso faz parte de mim. Amo muito o break dance. Danço desde criança, fiz isso por muito tempo, mas depois tive de escolher entre a dança e o futebol e acredito que fiz a escolha certa. Estou muito feliz com a minha escolha. Milão é a capital da moda. Se saio para jantar ou fazer compras, gosto de me vestir bem e me sentir à vontade e na moda. Para mim, é importante usar as roupas certas. Sou um rapaz simples".