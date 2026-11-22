A partida será transmitida pela DAZN, que exibe todos os jogos da Serie A, e pela Sky Sport, com transmissão ao vivo pela internet também no NOW e no Sky Go. Confira abaixo as opções para assistir a Monza x Fiorentina na TV e no streaming.

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Campeonato Italiano - Rodada 12 23 de nov. de 2026 - 14:45 Stadio Brianteo

Monza e Fiorentina se enfrentam na segunda-feira, 23 de novembro, às 20h45, no estádio Brianteo, no jogo que encerra a 12ª rodada da Serie A. São duas equipes em busca de regularidade, com posições na tabela que não permitem distrações.

O Monza vem de quatro derrotas nos últimos cinco jogos do campeonato. A mais recente, por 1 a 0 contra a Atalanta, confirmou o momento complicado da equipe da Brianza. A vitória por 4 a 0 sobre o Cagliari, em meados de outubro, segue como a única recente.

A Fiorentina teve um início de temporada difícil, mas encontrou alguns sinais de recuperação nas últimas semanas. A vitória por 4 a 2 sobre o Sassuolo e os empates por 2 a 2 com Atalanta e Juventus renderam pontos importantes. O 2 a 2 contra a Juventus é o resultado mais recente.

Paolo Vanoli já mostrou que sabe mudar o esquema durante o jogo e, na Brianza, terá de escolher a melhor maneira de aproveitar a qualidade ofensiva à disposição. O Monza, por sua vez, precisa de pontos para sair de uma posição incômoda na tabela.

O prognóstico segue em aberto: nenhuma das duas equipes pode se dar ao luxo de cometer outro tropeço. Confira todas as informações sobre horário, canal de TV e transmissão ao vivo pela internet.

Notícias das equipes

O Monza, treinado por Matteo Paro, não poderá contar com os lesionados Yvan Kouadio Maye e Michael Folorunsho. Ivan Juric também aparece entre os desfalques, na lista de suspensos. A provável escalação tem Toernqvist no gol, com Mota, Toure e Varela no ataque.

A Fiorentina de Paolo Vanoli tem dois desfalques, Marin Pongracic e Fabiano Parisi, e nenhum suspenso. A provável escalação começa com De Gea no gol e traz Mastantuono, Njie e Pedro Gonçalves atrás de Pellegrino. Novas informações serão divulgadas mais perto do início da partida.

Momento das equipes

O Monza somou uma vitória e quatro derrotas nos últimos cinco jogos da Serie A. Perdeu a partida mais recente por 1 a 0 para a Atalanta, enquanto o Napoli venceu por 4 a 1 no Brianteo. O triunfo por 4 a 0 sobre o Cagliari segue como a única vitória no período. Ao todo, a equipe da Brianza marcou 8 gols e sofreu 10.

A Fiorentina tem uma vitória, dois empates e duas derrotas. O resultado mais recente é o 2 a 2 com a Juventus, precedido pela vitória por 4 a 2 na casa do Sassuolo e pelo empate por 2 a 2 com a Atalanta. As derrotas vieram contra Inter (2 a 1) e Como (3 a 1). A Fiorentina marcou 10 gols e sofreu 11.

Retrospecto

O último confronto foi em 13 de janeiro de 2025, quando o Monza venceu a Fiorentina por 2 a 1 na Serie A. Nos últimos cinco encontros, o retrospecto está empatado, com duas vitórias para cada lado e um empate, o 2 a 2 de setembro de 2024. O número de gols também é igual: 8 para cada equipe.

Classificação

Na Serie A, o Monza ocupa a 18ª posição, na zona de rebaixamento, enquanto a Fiorentina está em 15º, logo acima dos três últimos colocados. A distância entre as duas equipes é pequena, e o resultado pode mudar o ânimo de ambas.