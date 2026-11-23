Serie A, 12ª rodada
Monza 3 a 0 Fiorentina
Gols: Varela, aos 44' do 1º tempo, de pênalti (M); Varela, aos 51' (M); Robinson, aos 59' (M).
A 12ª rodada da Serie A terminou com o jogo de segunda-feira entre Monza e Fiorentina: no U-Power Stadium, o time de Juric venceu por 3 a 0 uma partida de domínio absoluto. Gustavo Varela abriu o placar nos minutos finais do primeiro tempo, em um pênalti marcado após Oulai tocar a bola com a mão dentro da área da Fiorentina em um chute do ex-jogador do Benfica. O segundo gol também foi dele, com um toque de calcanhar após passe de Pessina (Varela soma 11 gols em 11 jogos no campeonato). O inglês Robinson fechou o placar para o Monza, que saiu da zona de rebaixamento e voltou a vencer após quatro derrotas seguidas.
Gustavo Varela foi o destaque da partida: diante dos dirigentes da Inter de Milão presentes nas arquibancadas, marcou duas vezes, uma delas de calcanhar. O atacante português será um dos nomes mais comentados na janela de transferências de janeiro. Tanto a Inter de Milão quanto o Napoli já tiveram contato com os agentes do jogador, que está na lista de metade da Europa.
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OS GOLS E OS PRINCIPAIS LANCES:
86' Beto chega perto de marcar mais uma vez, novamente de cabeça. A bola bate na trave, com Thiam já batido.
68' Beto, que acabou de entrar, quase marca de cabeça, mas a bola vai para fora.
61' A Fiorentina chega perto do gol com Pellegrino. Thiam defende primeiro a finalização do argentino e depois a de Njie.
59' - TERCEIRO GOL DO MONZA: Robinson chuta de primeira com a direita, a bola desvia em um adversário e entra.
51' - SEGUNDO GOL DO MONZA: Varela marca novamente, com um golaço de calcanhar após passe de Pessina.
44' - GOL DO MONZA, VARELA! O português converte o pênalti, desloca De Gea e marca seu décimo gol no campeonato.
43' - Pênalti para o Monza! Varela gira e chuta para o gol, e Oulai intercepta a bola com o braço aberto.
FICHA TÉCNICA:
Monza 3 a 0 Fiorentina
GOLS: Varela, aos 44', de pênalti (M); Varela, aos 51' (M); Robinson, aos 59' (M).
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio (Ziolkowski aos 74'), Goglichidze, Carboni; Birindelli (Lucchesi aos 85'), Akinsanmiro (Ondoa aos 74'), Colombo, Mangas; Pessina (Touré aos 85'), Robinson (Mota aos 67'); Varela. Técnico: Juric
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery (Ranieri aos 28'), Joao Mario; Ndour, Oulai; Mastantuono (Beto aos 67'), Goncalves (Njie aos 46'), Gnonto (Valdepenas aos 66'); Pellegrino. Técnico: Vanoli
AMARELADOS: Dragusin (F).
EXPULSOS:
ÁRBITRO: Doveri
ASSISTÊNCIAS: Pessina.